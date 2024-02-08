Расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов завершили

«Спецпрокурор Роберт Хур завершил свое расследование», - указал генпрокурор.

Гарланд добавил, что часть отчета опубликуют в ближайшее время. Документы обнародуют после того, как их изучат в администрации президента США.

«Я обязуюсь сделать как можно более объемную часть доклада специального прокурора общедоступной в соответствии с требованиями законодательства и политикой департамента», - отметил Гарланд.

По словам представителя Белого дома Яна Сэмса, проверку отчета завершат уже на этой неделе. По информации Reuters , после этого доклад прокурора передадут в конгресс.

Расследование проводили в связи с документами, связанными с работой Байдена на посту вице-президента при американском лидере Бараке Обаме в 2009–2017 годах. Важные протоколы нашли в доме и в бывшем офисе нынешнего президента.

Ранее Байден назвал «безосновательным трюком» расследование по делу об импичменте. Президент обвинил республиканцев в том, что они не работают в интересах своей страны.