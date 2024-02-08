08 февраля 2024, 07:49

Расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов завершили

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Расследование по делу о ненадлежащем обращении президента Джо Байдена с секретными документов завершили. Об этом заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд в письме к судебному комитету нижней палаты конгресса Джиму Джордану и сенатору Линдси Грэму.

«Спецпрокурор Роберт Хур завершил свое расследование», - указал генпрокурор.

Гарланд добавил, что часть отчета опубликуют в ближайшее время. Документы обнародуют после того, как их изучат в администрации президента США.

«Я обязуюсь сделать как можно более объемную часть доклада специального прокурора общедоступной в соответствии с требованиями законодательства и политикой департамента», - отметил Гарланд.

По словам представителя Белого дома Яна Сэмса, проверку отчета завершат уже на этой неделе. По информации Reuters , после этого доклад прокурора передадут в конгресс.

Расследование проводили в связи с документами, связанными с работой Байдена на посту вице-президента при американском лидере Бараке Обаме в 2009–2017 годах. Важные протоколы нашли в доме и в бывшем офисе нынешнего президента.

Ранее Байден назвал «безосновательным трюком» расследование по делу об импичменте. Президент обвинил республиканцев в том, что они не работают в интересах своей страны.

США Белый дом в США Конгресс США Джо Байден
08 февраля 2024, 06:50
Взрывы прогремели на американской военной базе в Сирии
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Ракеты попали в американскую военную базу на востоке Сирии. Произошли взрывы, сообщил источник РИА «Новости».

База ВВС США находится на нефтяном месторождении «Эль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Собеседник агентства заявил, что по ней выпустили четыре ракеты, после чего прогремели мощные взрывы.

Американское командование не комментировало произошедшее. Информация о пострадавших не поступала.

В начале февраля боевики обстреляли американскую базу на месторождении газа «Конико». После этого авиация США нанесла удары по позициям и городам на востоке Сирии , около границы с Ираком. Несколько человек погибли. Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН и осудила атаки. Постпред Василий Небензя обвинил американцев в эскалации конфликта и попытке втянуть в него страны Ближнего Востока.

США Ракеты Сирия Взрывы
08 февраля 2024, 06:21
Евросоюз подготовился к трансатлантической торговой войне с США в случае победы Трампа
piqsels
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Республиканец Дональд Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах США ввести торговые тарифы для Евросоюза. Страны начали обдумывать ответные меры, сообщило агентство Bloomberg.

Высокопоставленный чиновник сообщил, что в Евросоюзе проанализировали разные сценарии развития событий после ноябрьских выборов в США. Особое внимание уделили варианту, который связан с победой Дональда Трампа. По словам собеседника агентства, исполнительный орган сообщества буквально начал готовиться к торговой войне со Штатами.

Стиль потенциального президента стал более агрессивным, заявил другой источник. Страны Евросоюза, по его мнению, должны подготовиться ко всему. Во время своего правления Дональд Трамп обрушился на Всемирную торговую организацию, поставил под сомнение гарантии европейской безопасности, ввел тарифы на сталь и алюминий.

Команда республиканца разработала новых комплекс мер в отношении Евросоюза. Если Дональд Трамп снова станет президентом, США введут минимальные торговые тарифы в размере 10%, примут контрмеры против европейских налогов на цифровые услуги.

Среди предвыборных обещаний кандидата в президенты - остановить конфликт на Украине. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Дональд Трамп сдержит слово.

США Экспорт Международные отношения Торговля Дональд Трамп Евросоюз Экономика
08 февраля 2024, 06:01
Американский журналист испугался последствий интервью Путина Карлсону
РИА «Новости»
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Обозреватель американского либерального телеканала MSNBC Фрэнк Фиглюцци выразил обеспокоенность из-за последствий выхода интервью журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова передало РИА «Новости».

«Мы знаем некоторые вещи. Мы знаем, что Владимир Путин уже почти четыре года не давал интервью „легитимным“ западным журналистам. Такер Карлсон не журналист и не репортер, но он „играл“ одного из них на телевидении», - сказал Фиглюцци.

Он отметил, что лидер России раньше работал в КГБ. Это указывает на то, что президент соглашается на дело только тогда, когда знает конечный итог. У Путина всегда есть определенная стратегия и цель.

«Поэтому мы можем заключить, что он знает, какой здесь будет исход», - заявил журналист с тревогой.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби усомнился, что диалог Путина и Карлсона следует публиковать в сеть. Также в журнале Newsweek заявили, что журналист может попасть под западные санкции после разговора с президентом России. В таком случае ему запретят въезд в страны ЕС.

США Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 05:06
Власти Германии захотели забрать себе активы «Роснефти»
РИА «Новости»
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Правительство Германии намерено национализировать дочерние компании «Роснефти», которые находятся под внешним управлением. Об этом написало немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.

«Федеральное министерство экономики готовится к национализации нефтяной компании Rosneft Deutschland (RD). В понедельник российский концерн „Роснефть“ был формально привлечен к соответствующим слушаниям», - сказано в материале.

Издание отметило, что слушания являются формальностью. Далее последует национализация. Окончательное решение еще не приняли, но в Берлине высказываются против постоянного продления полномочий внешнего управления.

Дочерние структуры «Роснефти» в Германии перевели под управление регулятора ФРГ в сентябре 2022 года. Целью трастового управления назвали предотвращение «надвигающейся угрозы энергетической безопасности».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в ноябре 2023 года отметил, что усиление санкционного давления на Россию оказывает негативное влияние на работу компании. Слова директора привел на своем сайте телеканал RT.

Германия Суд Россия Роснефть Экономика

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