Расследование об утечке разговора военных в Германии закрыли

«Расследование было остановлено, поскольку не было первоначальных подозрений, которые могли бы оправдать начало расследования», - заявила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура не нашла доказательств умышленных действий и признаков халатности со стороны Инго Герхартца. По словам представительства ведомства, его небрежность можно наказать лишь дисциплинарными мерами воздействия.

По информации издания, предварительное расследование в Минобороны Германии начали около двух месяцев назад. Однако оно так и не сдвинулось с мертвой точки.

Аудиозапись разговора немецких офицеров обнародовала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Инго Герхартц, начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе и другие военные обсуждали удар по Крымскому мосту.