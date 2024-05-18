Расследование из-за масштабной утечки данных в результате кибератаки начали в Финляндии
Хакеры взломали информационные системы Хельсинки, правоохранительные органы начали расследование происшествия. Об этом сообщила пресс-служба полиции страны.
В результате совершенной 30 апреля кибератаки произошла масштабная утечка данных. В рассмотрении дела задействовали сотрудников Центральной криминальной полиции и Департамента полиции Хельсинки.
«Городская администрация Хельсинки подала заявление о взломе данных в информационной сети отдела образования и воспитания», - отметили в правоохранительных органах.
Ранее хакеры взломали серверы Министерства обороны Великобритании. Кибератаке подвергли систему начисления заработной планы действующим военнослужащим и некоторым ветеранам. Злоумышленники раскрыли их имена и банковские реквизиты.