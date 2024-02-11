Рассказ Путина об истории Руси шокировал американцев

«Вы понимаете, что для американского общества это шок, что мы другие, и наш лидер - другой, вот такой», - сказала журналистка.

Больше все жителей Соединенных Штатов поразил колледжевый уровень экскурса в историю. Если говорить о политике, то человек должен быть образованным, подчеркнула Симоньян. Американцы - другие, для них шок, что глава государства говорил об истории 25 минут, не глядя в бумажку.

«И в голову не приходит, что это просто наполненность эрудиции, базово. Такого человека, как Путин - лидера такой страны, как наша», - добавила главред RT.

По ее словам, интервью Путина Карлсону посмотрели около одного миллиарда раз на всех источниках и всех языках мира. Подсчитать количество просмотров было непросто, признала Симоньян.