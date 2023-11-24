Расширение НАТО и игнорирование безопасности РФ приведет к ответным мерам — Песков
Страны Европы начали абстрагироваться от принципа неделимости безопасности, поэтому расширение НАТО не может не привести к ответным мерам со стороны России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.
«В Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям, и в Европе абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности», - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Так Песков прокомментировал заявление главы Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике генерал-лейтенанта Александера Зольфранка о необходимости создания «военного шенгена» альянса. По словам представителя Кремля, руководители западных стран объявили о собственной безопасности в ущерб российской.
«Именно НАТО постоянно движется со своей инфраструктурой к нашей границе. Мы не движемся в сторону натовской», - обратил внимание Песков.
Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство российского руководства и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению безопасности, заключил пресс-секретарь главы РФ.
Ранее Песков заявлял, что Россия не представляет никакой угрозы для европейских стран. Он подчеркнул, что ситуация обстоит ровным счетом наоборот.