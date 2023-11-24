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«В Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям, и в Европе абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Так Песков прокомментировал заявление главы Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике генерал-лейтенанта Александера Зольфранка о необходимости создания «военного шенгена» альянса. По словам представителя Кремля, руководители западных стран объявили о собственной безопасности в ущерб российской.

«Именно НАТО постоянно движется со своей инфраструктурой к нашей границе. Мы не движемся в сторону натовской», - обратил внимание Песков.

Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство российского руководства и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению безопасности, заключил пресс-секретарь главы РФ.

Ранее Песков заявлял, что Россия не представляет никакой угрозы для европейских стран. Он подчеркнул, что ситуация обстоит ровным счетом наоборот.