24 августа 2024, 05:47

Рассекречены архивы о желании Британии и Франции начать войну против СССР

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Англия и Франция в начале 1940 года планировали начать войну против Советского Союза. Об этом свидетельствуют данные, которые получила советская разведка. Документ Российского государственного военного архива опубликовала Президентская библиотека.

Речь идет о послании народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии наркому обороны СССР Клименту Ворошилову.

В тот момент Советский союз воевал с Финляндией. Берия, сославшись на данные резидента советской внешней разведки в Париже, заявил о решении группы генералов использовать советско-финскую войну, втянуть нейтральные государства и ударить по СССР с Кавказа и Севера.

«На последнем заседании Высшего военного совета вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР. На основе этого решения для подготовки общественного мнения начата резкая антисоветская кампания во всех газетах», - написал Берия Ворошилову.

По словам комиссара, ключевой целью Высшего военного совета был захват Ленинграда, что стало бы сильным ударом для СССР. Чтобы обосновать свою атаку, англичане и французы собирались провести акцию с ложными фактами и документами.

Ранее рассекреченные документы из архивов ФСБ показали истинный план главы нацистской Германии Адольфа Гитлера против Советского союза. Он хотел нанести ядерный удар по стране. Немецкие войска долго пытались создать атомную бомбу и испытать ее, однако не хватало финансирования.

Разведка Германия СССР Военные Франция
23 августа 2024, 20:55
Грузинские власти оставят в Конституции стремление вступить в ЕС и НАТО
Global Look Press
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Власти Грузии намерены оставить в Конституции статью о стремлении Тбилиси к членству в Европейском союзе и НАТО. Об этом в эфире Imedi сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Я могу однозначно сказать, что мы не планируем ни убирать, ни вносить поправки в статью 78», - сказал он.

Недавно политолог Юрий Светов объяснил мотивы Евросоюза приостановить принятие Грузии. По его словам, республику таким образом хотят наказать и надавить на власти под личным руководством президента Саломе Зурабишвили.

Ранее премьер заявлял, что предстоящие парламентские выборы в Грузии станут референдумом между военным конфликтом и миром. По его словам, избирателям нужно определиться, что для них в приоритете - пропаганда или традиционные ценности.

Грузия Евросоюз НАТО
23 августа 2024, 08:10
Два метеозонда упали в Польше за сутки
Unsplash
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Два метеозонда рухнули на территории Польши за сутки. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Оба объекта упали на северо-востоке страны. После обнаружения первого зонда глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что объект не могли использовать в военных целях.

По словам пресс-секретаря МВД Польши Яцека Добжиньского, метеорологический воздушный зонд якобы могло принести из Калининградской области. В результате падения объектов никто не пострадал. Разрушений также нет.

В июле 2024 года полет американского беспилотника Global Hawk зафиксировали возле Калининградской области. Дрон вылетел с базы НАТО в Италии, его путь лежал через воздушное пространство Болгарии, Греции, Словакии, Венгрии и Польши.

Месяцем ранее разведывательный БПЛА Northrop Grumman MQ-4C Triton подал аварийный сигнал после полета в районе Крыма.

Беспилотники Польша
23 августа 2024, 01:07
Финляндия незаконно изъяла поезда Allegro совместного предприятия с РЖД
РИА «Новости»
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Финляндия незаконно изъяла поезда Allegro совместной компании VR Group и РЖД и обязана заплатить неустойку за нарушение контракта в размере 550 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в РЖД.

«Незаконность действий финской стороны подтверждена решениями российских судов, которые обязали финских железнодорожников продолжать исполнять заключенные договоры. За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка», - пояснили в российской компании.

Поезда Allegro курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки, на этом маршруте они должны были эксплуатироваться до 2041 года.

В начале августа стало известно, что Финляндия отказалась от открытия границ с Россией в ближайшее время.

РЖД Финляндия Россия
22 августа 2024, 15:17
«Не хочу гражданской войны». Маск предупредил несколько стран о возможных конфликтах
Global Look Press
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Многие страны идут по пути Великобритании, все больше приближаясь к началу гражданских войн. Об этом в соцсети X заявил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации виноваты правительства. По его мнению, именно руководство государств уделяет слишком много внимания политике идентичности, тем самым подталкивая население к гражданским войнам.

«Да, я определенно не хочу гражданской войны, но когда политику идентичности возвышают над национальной гордостью, как это сейчас делают многие правительства, она становится неизбежной», - подчеркнул предприниматель.

Ранее Илон Маск критически высказался о заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера , который назвал беспорядки в стране «обычным насилием». Бизнесмен спросил его, нужно ли беспокоиться из-за атак на все сообщества.

В августе в Великобритании прошла волна протестов. Для предотвращения беспорядков власти задействовали шесть тысяч сотрудников полиции, сообщил RT.

США Великобритания Войны Илон Маск

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