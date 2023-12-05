Раскрыты темы переговоров Путина с лидерами Ближнего Востока

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Путин в среду отправится с визитом в ОАЭ. По данным пресс-службы, стороны обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества. Кроме того, лидеры акцентируют внимание на международной проблематике, в частности, ближневосточном кризисе.

Затем Путин посетит Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

В Эр-Рияде российский лидер планирует обговорить сотрудничество в торговле, инвестиционной области. Путин и Аль Сауд обменяются мнениями о новых вызовах на фоне нестабильной обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле заявили, что вопросы, связанные с нефтяным рынком , всегда обсуждаются российским лидером со странами, входящими в ОПЕК.