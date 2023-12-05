05 декабря 2023, 16:08

Раскрыты темы переговоров Путина с лидерами Ближнего Востока

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Международная проблематика, вопросы экономики и инвестиции войдут в повестку встречи президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Переговоры запланированы на 6 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин в среду отправится с визитом в ОАЭ. По данным пресс-службы, стороны обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества. Кроме того, лидеры акцентируют внимание на международной проблематике, в частности, ближневосточном кризисе.

Затем Путин посетит Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

В Эр-Рияде российский лидер планирует обговорить сотрудничество в торговле, инвестиционной области. Путин и Аль Сауд обменяются мнениями о новых вызовах на фоне нестабильной обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле заявили, что вопросы, связанные с нефтяным рынком , всегда обсуждаются российским лидером со странами, входящими в ОПЕК.

Саудовская Аравия ОАЭ Владимир Путин
05 декабря 2023, 17:37
Бразилия направила войска к границе после референдума в Венесуэле
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Власти Бразилии усилили военное присутствие на границах из-за потенциального конфликта между Венесуэлой и Гайаной на фоне разногласий о принадлежности Эссекибо — территории, которая имеет большие нефтяные запасы. Об этом сообщил сайт G1 со ссылкой на источник в аппарате бразильского президента.

Руководство страны , отметили в материале, сам конфликт расценило как маловероятный, однако готово к любому развитию событий До этого в Минобороны Бразилии сообщили об отправке 20 бронемашин к границе с Венесуэлой. Техника нужна для обеспечения безопасности, добавили в ведомстве.

Венесуэла и Гайана более ста лет спорят из-за Эссекибо, занимающей три четверти территории Гайаны. В минувшее воскресенье в Венесуэле состоялся референдум, который касался судьбы Эссекибо. Подавляющее большинство участников голосования (более 95%) проголосовали за вхождение региона в состав государства.

Новая фаза споров вокруг этой территории началась в 2015 году. Тогда в регионе обнаружили крупные запасы полезных ископаемых. Несмотря на усиление жесткой риторики со стороны Венесуэлы, в экспертном сообществе полагают, что прямое военное столкновение стран из-за Эссекибо маловероятно.

Власти Бразилии усилили военное присутствие на границах из-за потенциального конфликта между Венесуэлой и Гайаной на фоне разногласий о принадлежности Эссекибо - территории, которая имеет большие нефтяные запасы. Об этом сообщил сайт G1 со ссылкой на источник в аппарате бразильского президента.

Бразилия
05 декабря 2023, 14:18
Жалобы как попытка добиться «Минска-3». Украине нужна передышка для перевооружения
Читайте нас в: Google Новости
Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины и проблемы с поставками вооружений признали, чтобы обмануть Россию. Киевский режим постарается заключить новые Минские соглашения и получить время не перевооружение. Политолог Алексей Ярошенко заявил «360», что жалобы на нехватку оружия — лишь часть гибридной войны.

Мирные переговоры Началась большая информационно-психологическая операция. Для чего на Западе сейчас рассказывают, что стали такими уязвимыми, слабыми, их запасы истощились? Для чего они также рассказывают, что контрнаступление не удалось , у киевского режима есть проблемы? Необходимо, чтобы перед президентскими выборами наша власть пошла на мирные переговоры с киевским режимом. Они позволили бы Украине сделать пресловутый «Минск-3» , то есть получить перемирие на несколько лет и еще раз пересобрать киевский режим, перевооружить его, восполнить свои запасы, которые на самом деле истратили.

То, что у них есть проблемы, это действительно так - проблемы реальны. Именно поэтому им нужна передышка, и они пытаются убедить нас в уже достигнутой победе.

Деньги США Вторая подспудная цель - для военно-промышленного комплекса США. В Белом доме говорят о том, что вооружения закончились, запасы истощены только для того, чтобы запускать новые производственные мощности и убедить американских избирателей, что это нужно. То есть в очередной раз обосновать необходимость залезть им в карман и переложить деньги американских налогоплательщиков в карманы американских транснациональных элит, связанных с военно-промышленным комплексом.

Но глобальная цель в рамках гибридной войны - это попытка развести нас на мирные переговоры, чтобы иметь передышку и пересобрать киевский режим. То есть они глобально не отказываются от целей давления на Россию.

Далее - его прямая речь.

Оружие Украина
05 декабря 2023, 13:56
Американский конгресс не одобрил ни одного пакета помощи Украине при новом спикере
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине после назначения Майка Джонсона новым спикером Палаты представителей с 25 октября. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Президент США Джо Байден отправил в конгресс запрос на выделение 106 миллиардов долларов для помощи Украине и Израилю, однако не встретил поддержки.

Палата представителей изменила документ и предложила направить помощь только Израилю, но подконтрольный Демократической партии сенат заблокировал инициативу.

Запрос выделения денежных средств по регламенту требует одобрения обеих палат конгресса с последующим согласием президента.

Представитель Белого дома Джейк Салливан отмечал, что, если правительство не получит финансирования из бюджета на оружие для Украины, поставки прекратятся , писал RT.

Его слова подтвердил сотрудник Госдепа Мэттью Миллер, который сообщал, что Украине уже направили 97% от всех выделенных средств.

США Оружие Украина
05 декабря 2023, 13:52
Песков рассказал о повестке во время визита Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Взаимодействия в области нефтяного рынка остаются на повестке дня всегда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предстоящем визите Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, сообщил РБК. Визиты главы государства в эти страны впервые с 2019 года состоятся 6 декабря.

«Вы знаете, что эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК , но, разумеется, взаимодействие в этой области оно всегда на повестке дня», - сказал представитель Кремля, комментируя возможность диалога на эту тему в ходе поездки Путина.

Отдельно он обратил внимание на результаты последнего заседания ОПЕК. По словам Пескова, рынок нефти очень крупный и там присутствуют определенные инерционные процессы.

«Поэтому иногда эффект имеет отложенное. В любом случае координация будет», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

О поездке Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию , декабря в комментарии Telegram-каналу Shot заявил помощник президента Юрий Ушаков. Песков уточнил, что визиты состоятся «фактически за одни сутки».

Дмитрий Песков Нефть Россия Владимир Путин

Новости по теме