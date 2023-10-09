Раскрыты сроки возобновления работы газопровода между Финляндией и Эстонией
Восстановление газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией займет несколько месяцев. Такое заявление в интервью изданию Demokraatti сделал директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Гренлунд.
«Возобновление работы газопровода между Финляндией и Эстонией определенно займет месяцы», - сообщил директор.
Глава финского оператора заявил, что пока нет точной информации о месте утечки. Он отказался высказываться на тему возможных причин инцидента из-за недостаточных сведений. Для доступа к газопроводу потребуется несколько дней из-за оформления разрешительных документов. Также необходимо подготовить оборудование.
Подводный газопровод между Эстонией и Финляндией перекрыли 8 октября после резкого падения давления. Газовщики заподозрили утечку. Перекрытие клапанов газопровода не повлияло на обеспечение Финляндии газом, поставки продолжились через СПГ-терминал Inkoo.