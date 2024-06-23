Раскрыты подробности подготовки Байдена к дебатам с Трампом

Журналистка подчеркнула, что Байден временно уехал из Белого дома в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде в сопровождении советников, с которыми отрабатывает основные тезисы. Участники проходятся по каждому пункту и пытаются найти там «слабые места».

После этого с новыми материалами они имитируют настоящие дебаты. На протяжении 90 минут американский лидер выступает и отвечает на вопросы стоя, пытаясь не терять равновесие.

«Байден прекрасно понимает, что на следующей неделе ему предстоит это делать в режиме реального времени», - подчеркнула Ван.

Корреспондент добавила, что ее источники из окружения президента США заявили, что не ожидают от Трампа скандальных выходок, но готовят Байдена ко всем возможным сценариям.

Первый этап дебатов Байдена и Трампа пройдет в Атланте 27 июня. Организаторы ужесточили правила и объявили, что не пустят на дискуссию политиков зрителей, а также проследят, чтобы микрофон работал только у выступающего. Противникам запретили приносить с собой заготовленные тексты и шпаргалки. Им предоставят ручку, бумагу и бутылку воды.