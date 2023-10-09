Раскрыты личности проникнувших в Израиль боевиков со стороны Ливана

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Участники движения заявили, что действовали в рамках операции «Наводнение Аль-Акса». Для этого они атаковали израильские войска, находящиеся на «оккупированных территориях Палестины».

«В результате боя ранения получили семь израильских солдат», - заявили представители боевого крыла.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о проникновении в страну неизвестной группировки со стороны Ливана. На место отправили военную группу быстрого реагирования, но других данных в ведомстве не привели.

После эскалации конфликта Израиля и Палестины участники движения ливанского движения «Хезболла» обстреляли из миномета израильские объекты на границе. В ответ военные нанесли массированный удар во время которого погиб один из боевиков.

Власти Ливана в понедельник, 9 октября, заявили, что получили гарантии от участников радикального движения, что они не станут продолжать боевые действия против Израиля, если военные не станут бить по их территории. Также представители армии Ливана опровергли сообщения СМИ о ракетном ударе по Израилю.

*«Исламский джихад» - запрещенная в России террористическая организация.

Военное крыло группировки «Исламский джихад»* - «бригада Аль-Кудса» - взяло на себя ответственность за проникновение на территорию Израиля с юга Ливана. Об этом со ссылкой на официальное заявление организации сообщило издание El Nashra.