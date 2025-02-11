Раскрыты детали первой зарубежной поездки нового главы Пентагона

Читайте нас в:

Хегсет начал свой первый зарубежный визит поездкой в Германию, всего его турне продлится около недели. В Брюсселе шеф Пентагона примет участие в совещании контактной группы по обороне Украины.

«Как ожидается, Хегсет не будет совершать никаких объявлений о новом вооружении для Украины», - отметили журналисты.

Также в ходе поездки министр не намерен проводить личные встречи с украинскими коллегами.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о значительном прогрессе по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер выразил надежду на проведение переговоров между сторонами, полагая, что «это случится».

Также Трамп отмечал, что Украина согласилась отплатить редкоземельными металлами на 500 миллиардов долларов , чтобы возместить затраты на уже оказанную военную помощь.