11 февраля 2025, 16:48

Раскрыты детали первой зарубежной поездки нового главы Пентагона

Global Look Press
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Новый руководитель Пентагона Пит Хегсет в ходе первой зарубежной поездки не станет объявлять о новой военной помощи Украине. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Хегсет начал свой первый зарубежный визит поездкой в Германию, всего его турне продлится около недели. В Брюсселе шеф Пентагона примет участие в совещании контактной группы по обороне Украины.

«Как ожидается, Хегсет не будет совершать никаких объявлений о новом вооружении для Украины», - отметили журналисты.

Также в ходе поездки министр не намерен проводить личные встречи с украинскими коллегами.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о значительном прогрессе по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер выразил надежду на проведение переговоров между сторонами, полагая, что «это случится».

Также Трамп отмечал, что Украина согласилась отплатить редкоземельными металлами на 500 миллиардов долларов , чтобы возместить затраты на уже оказанную военную помощь.

США Пентагон Дональд Трамп
11 февраля 2025, 16:33
Алиев утвердил соглашение с Россией по транспортному коридору «Север — Юг»
РИА «Новости»
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение с Россией по транспортному коридору «Север-Юг». Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Президент Ильхам Алиев подписал указ „Об утверждении „Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве по международному транспортному коридору „Север-Юг“ в целях развития транзитных грузовых перевозок, - заявили в его канцелярии.

Министр транспорта и цифрового развития Азербайджана Рашад Набиев в декабре 2024 года отмечал, что целью соглашения станет увеличение потенциала и повышение эффективности транспортных связей западного маршрута «Север - Юг».

Договор обеспечит развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта и баланс между темпами роста объемов перевозок.

Советник президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин заявлял, что благодаря новому маршруту грузы с Ближнего Востока будут быстрее добираться до центра страны.

Россия Азербайджан
11 февраля 2025, 14:29
В Кремле оценили вероятность того, что Украина станет Россией
РИА «Новости»
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Значительная часть Украины хотела бы вернуться в состав России и уже сделала это фактически. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на заявление президента США Дональда Трампа, не исключившего, что Украина однажды может стать Россией.

«Значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, - факт, случившийся на земле - четыре новых региона. Люди, несмотря на множество опасностей, голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию - это корреспондируется со словами Трампа», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что любое явление происходит с вероятностью 50 на 50 - или да, или нет.

Ранее Трамп допустил, что однажды Украина «может стать Россией». Президент США подчеркнул, что хотел бы получить с республики затраченные на нее средства в виде редкоземельных металлов.

Дмитрий Песков Дональд Трамп
11 февраля 2025, 13:48
Житель Техаса привязал 15-летнюю дочь к дереву и оставил ее там на сутки
Global Look Press
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Американца и его сожительницу приговорили к 35 и 30 годам колонии соответственно за издевательства над 15-летней девочкой. Об этом сообщило издание People.

«Отец из Техаса и его девушка проведут десятилетия в тюрьме за то, что прошлым летом привязали 15-летнюю дочь этого мужчины к дереву в Оклахоме. Джонни Джеймса и Кайлу Кларк приговорили к 35 и 30 годам лишения свободы соответственно за жестокое обращении с ребенком», - заявили журналисты.

По версии следствия, в июле прошлого года прохожая обнаружила дочь 41-летнего мужчины привязанной к дереву в городе Вера в штате Оклахома. На теле истощенного подростка были многочисленные шрамы. Прибывшие на место полицейские увидели ее сидящей на ковре. Пострадавшую девочку госпитализировали. Правоохранители выяснили, что ребенка привязали к дереву ремнями более суток назад.

Отец заявил, что бросил дочь на улице якобы из-за проблем с «мочеиспусканием и дефекацией в помещении». Следователи же решили, что таким образом подростка наказали за желание жить с родной мамой.

Сожительницу американца также отправили в колонию, поскольку она знала об издевательствах над девочкой, но не сообщала об этом в полицию.

Ранее в городе Макушино Курганской области двое парней жестоко избили на камеру полуголую девочку-подростка. Полицейские установили личности подозреваемых, задержали их и доставили в отдел.

Суд Дети Семья Женщины Приговоры Мужчины Полиция
11 февраля 2025, 10:30
Google переименовал Мексиканский залив в Американский
Global Look Press
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Американский залив появился на картах Google. В этом можно убедиться, открыв соответствующий сервис.

По состоянию на 10:00 11 февраля русскоязычные пользователи Google Maps могли увидеть надпись «Мексиканский залив (Американский залив)». По данным компании, в таком виде этот объект будут видеть во всем мире, кроме самих США и Мексики. Американцы будут видеть только новое название, мексиканцы - только старое.

Переименование залива стало одним из первых указов Дональда Трампа после возвращения на пост президента США.

Глава Белого дома заявлял, что руководство Мексики пришло в восторг от такой инициативы.Однако президент Клаудия Шейнбаум заявила, что страна будет называть залив по-прежнему Мексиканским.

Политолог-американист Малек Дудаков отмечал, что и другие страны не будут признавать его заливом Америки.

Мексика Google США Дональд Трамп

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