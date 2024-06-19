19 июня 2024, 19:18

Раскрыто время подлета ракеты «Циркон» до Берлина

РИА «Новости»
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Современное гиперзвуковое оружие развивает огромную скорость, что делает его практически невидимым для радаров, а маневренность позволяет обходить системы воздушной обороны. Эти вопросы в ходе совещания обсудили эксперты военно-оборонного комплекса Германии, сообщил телеканал N-TV.

Представитель Федерального центра немецкой аэрокосмической промышленности Маркус Циглер привел пример запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая уже стоит на вооружение российских войск.

«Москва - Берлин. Пять минут оттуда сюда. Даже из Пекина, который, считается, находится очень далеко, подлетное время до Берлина составляет 20 минут», - заявил эксперт.

Циглер добавил, что некогда казавшийся очень большим мир стал деревней. Поэтому использование современных технологий может стать как угрозой, так и средством для влияния на геополитику.

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна пролететь 1000 километров со скоростью от девяти махов и при этом нести боеголовку весом 300 килограммом с обычным или ядерным боезапасом. При этом даже минимальная боевая часть ракеты может пробить броню авианосца, а также поразить любые цели на земле и в море.

Германия Ракеты Россия Оружие Технологии
19 июня 2024, 19:36
Пришедших раньше Путина и Ким Чен Ына российских чиновников попросили покинуть зал
РИА «Новости»
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Северокорейский чиновник попросил членов российской делегации покинуть зал, где должны были проходить переговоры лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, поскольку сначала туда должны были зайти руководители. Об этом со ссылкой на видеотрансляцию визита президента РФ в Пхеньян сообщил РБК.

В кабинет, где позднее состоялись переговоры, зашли министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков и другие представители российской стороны.

Они начали занимать места и раскладывать бумаги. Но уже спустя несколько минут к ним обратился северокорейский чиновник - мужчина попросил всех выйти, пояснив, что сначала в помещение должны зайти именно руководители.

Визит Путина в КНДР проходил 18–19 июня. Президент России и лидер Северной Кореи провели переговоры в расширенном составе и в формате тет-а-тет, а также подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Ким Чен Ын Россия КНДР Владимир Путин
19 июня 2024, 19:08
Договор о сотрудничестве России и КНДР не нарушит санкций Совбеза ООН
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. О том, как может работать этот документ без нарушения санкций Совета Безопасности ООН в комментарии 360.ru рассказал политолог Даниил Гуреев.

По его словам, договор предусматривает расширение возможностей для сотрудничества между двумя странами. При этом он отметил, что КНДР находится под серьезными санкциями со стороны Совета Безопасности ООН, которые соблюдает Россия. Но предложение Владимира Путина о пересмотре рестрикций повлияет на положение страны в мире.

«Поэтому не стоит сомневаться в том, что при следующем поднятии вопросов о санкционной политике относительно Северной Кореи Россия будет выступать в поддержку страны», - добавил политолог.

По мнению Гуреева, ограничение или смягчение санкций усилит взаимоотношения России и КНДР.

Совет Безопасности ООН вводил санкции против КНДР с 2003 по 2017 год. Они запрещают поставки в страну оружия, военного оборудования, технологий двойного назначения, топлива для ракет и самолетов, газа, металлов, промышленного оборудования, транспортов и предметов роскоши. Ограничены поставки нефти и газа.

Под запрет также попал импорт из КНДР угля, морепродуктов, текстильных изделий, электроприборов, древесины и всех природных ресурсов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый договор между Россией и КНДР носит рамочный характер и демонстрирует политическую волю двух государств. По его словам, речь идет только о придании тона двусторонних отношений и дальнейшего развития уже действующих связей.

Санкции Россия КНДР ООН
19 июня 2024, 19:07
Северокорейская певица исполнила Путину хит Shaman’a
РИА «Новости»
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В честь приезда в Северную Корею президента России Владимира Путина на концерте в Пхеньянском доме спорта исполнили песни о войне и композиции из репертуара исполнителя Shaman’a. Кадрами выступления поделилось РИА «Новости».

В честь приезда в Северную Корею президента России Владимира Путина на концерте в Пхеньянском доме спорта исполнили песни о войне и композиции из репертуара исполнителя Shaman’a. Кадрами выступления поделилось РИА «Новости».

На концерте присутствовали лидеры двух стран, Владимир Путин и Ким Чен Ын, а также делегации России и КНДР. Перед ними выступил сводный военный оркестр. В попурри вошли композиции «Священная война», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа», «Катюша», а также отрывки песен известных отечественных артистов: Shaman’a («Встанем»), Григория Лепса («Родина-мать»), Олега Газманова («Россия») и группы Любэ («От Волги до Енисея» и «Отчего так в России березы шумят»).

Для Путина эта поездка в КНДР в качестве президента стала второй. Впервые он посетил Пхеньян в 2000 году.

Концерты Россия КНДР Владимир Путин Shaman
19 июня 2024, 18:22
Ким Чен Ын проводил Путина до трапа самолета
РИА «Новости»
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Государственный визит президента РФ Владимира Путина в КНДР завершился. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проводил его до самого трапа самолета, сообщило РИА «Новости».

В общей сложности главы двух стран общались более 11 часов. За это время Путин послал четкий сигнал, что Россия продолжит бороться за создание многополярного мира на принципах равенства и уважения суверенитета друг друга.

По итогам переговоров глава государства назвал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подписали Россия и КНДР, прорывным документом. Ким Чен Ын отметил, что договор носит миролюбивый и оборонительный характер.

Путин поблагодарил КНДР за поддержку в противостоянии гегемонии США и на украинском направлении. Глава государства выразил надежду на то, что следующая встреча с Ким Чен Ыном состоится в Москве.

Северная Корея Ким Чен Ын КНДР Владимир Путин

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