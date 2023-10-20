Раскрыто содержание разговора Вована и Лексуса с премьером Испании Педро Санчесом
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обсудили зерновое соглашение с испанским премьер-министром Педро Санчесом, притворившись «африканским политиком». Об этом они рассказали в своем Telegram-канале.
«В нашем новом пранке премьер-министр Испании Педро Санчес в разговоре с „африканским политиком“ сильно переживает за зерновую сделку, но „привержен борьбе с Путиным“», - заявили пранкеры.
В публикации отметили, что Санчес выступил против подключения некоторых российских банков к SWIFT ради возобновления зерновой сделки. По мнению испанского политика, для этого следует применять «альтернативные методы».
По словам Вована и Лексуса, глава испанского правительства также выступил против ухода европейских военных из африканского региона. Он призвал к «восстановлению порядка» в Нигере, чтобы российская сторона не оставалась «ведущим игроком в регионе».
«Что касается Украины, то „Испания всегда выступает за мир“, но только на условиях Украины», - рассказали пранкеры о словах Санчеса.
Ранее Вован и Лексус поговорили с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен. В том диалоге пранкеры тоже представились «африканским политиком».