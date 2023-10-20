Раскрыто содержание разговора Вована и Лексуса с премьером Испании Педро Санчесом

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«В нашем новом пранке премьер-министр Испании Педро Санчес в разговоре с „африканским политиком“ сильно переживает за зерновую сделку, но „привержен борьбе с Путиным“», - заявили пранкеры.

В публикации отметили, что Санчес выступил против подключения некоторых российских банков к SWIFT ради возобновления зерновой сделки. По мнению испанского политика, для этого следует применять «альтернативные методы».

По словам Вована и Лексуса, глава испанского правительства также выступил против ухода европейских военных из африканского региона. Он призвал к «восстановлению порядка» в Нигере, чтобы российская сторона не оставалась «ведущим игроком в регионе».

«Что касается Украины, то „Испания всегда выступает за мир“, но только на условиях Украины», - рассказали пранкеры о словах Санчеса.

Ранее Вован и Лексус поговорили с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен. В том диалоге пранкеры тоже представились «африканским политиком».