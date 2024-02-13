13 февраля 2024, 23:00

Раскрыто предназначение найденной на дне Балтийского моря древней стены

РИА «Новости»
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Собранную из камней стену возрастом более 10 тысяч лет обнаружили археологи в акватории Балтийского моря недалеко от побережья Германии. В ходе исследования ученые установили, что это сохранившаяся часть постройки, которую охотники-собиратели каменного века использовали для поимки диких оленей. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По предварительной оценке, под воду сооружение ушло в 8500 году до нашей эры. Благодаря отсутствию ветров оно сохранилось практически в первозданном виде. Обнаружить древнюю стену ученые смогли с помощью гидроакустических систем, а снимки автономных глубоководных аппаратов позволили внимательно изучить постройку, находящуюся на глубине 21 метр.

Сооружение состоит из 1673 отдельных камней, каждый из которых в высоту менее одного метра. Тщательная подгонка строительного материала опровергает версию, что стена имеет естественное происхождение.

Предварительный анализ возраста стены позволил ученым утверждать, что его возвели племена, которые пришли в Европу после отхода Вейсхелийского ледяного щита - последнего ледникового периода северной части континента. Каменные постройки этого времени ранее находили в различных частях Земли, но никогда в Европе. Таким образом стена стала самым крупным из древнейших сооружений в этой части света.

Ранее неизвестные древние города, связанные сетью дорог, обнаружили археологи в джунглях Амазонки. Ученые пока не смогли назвать цивилизацию, которая стояла за строительством населенных пунктов, чей возраст насчитывает от 1500 до 3000 лет. В ходе исследования выяснилось, что общая площадь составила 300 квадратных километров. Жилые дома окружали поля с дренажными каналами.

Археология Европа Ученые Балтийское море
14 февраля 2024, 00:18
Интервью Путина в соцсети X посмотрели 200 миллионов раз
РИА «Новости»
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Интервью президента России Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону с 9 февраля набрало более 200 миллионов просмотров. Представитель американской прессы опубликовал его на своей странице в X.

Количество репостов составило 308 тысяч, отметку «нравится» поставили более одного миллиона человек. На YouTube число просмотров видео составило 16,2 миллиона.

Интервью Путина опубликовали в социальной сети X в ночь на 9 февраля. Беседа длилась два часа, глава государства обсудил с Карлсоном большой круг актуальных вопросов. Среди них были конфликт на Украине, отношения России и Запада. За первые сутки после выхода видео интервью набрало свыше 100 миллионов просмотров.

Офис президента Украины Владимира Зеленского также прокомментировал интервью. Советник Сергей Лещенко заявил, слова Путина способны негативно повлиять на помощь Украине со стороны западных союзников.

Видео Россия Интервью YouTube Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
13 февраля 2024, 22:27
Больной раком Карл III продолжит лечение в Лондоне
РИА «Новости»
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Британский король Карл III, у которого ранее нашли рак, вернулся в Лондон. Там он продолжит лечение, сообщило издание The Telegraph.

До этого монарх находился в Сандрингемском дворце в Норфолке. В связи с возвращением он провел еженедельную аудиенцию с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком по телефону.

По данным источника издания, Карл III запланировал провести несколько встреч, а также его ждет второй курс лечения от рака. Если самочувствие монарха будет удовлетворительным, аудиенцию с премьер-министром проведут в очном формате.

В начале февраля стало известно, что у монарха диагностировали рак предстательной железы. Журналист Том Бауэр не исключил, что Карл III может отказаться от химиотерапии в пользу народных средств.

Британский король накануне поблагодарил народ за поддержку и добрые пожеланиями, которые он получил в последнее время в большом количестве.

Лондон Великобритания Рак Карл III
13 февраля 2024, 21:37
Трамп заставил Евросоюз задуматься о ядерном оружии
РИА «Новости»
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Заявления кандидата в президенты США заставили Евросоюз задуматься о создании собственной армии и программе ядерных вооружений. Об этом заявила заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барлей в интервью Tagesspiegel.

Евродепутат отметила, что на данный момент за безопасность и ядерное сдерживание в Европе отвечает НАТО. Но нельзя исключать, что с возможным приходом Трампа к власти ситуация изменится.

«С учетом недавних высказываний Дональда Трампа больше на это рассчитывать не приходится. Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение на пути к созданию общеевропейской армии», - сказала Барлей.

Среди главных задач Евросоюза политик отметила формирование общеевропейской системы ПВО «Небесный щит» и усовершенствование механизма закупок вооружений. Барлей выразила уверенность, что Европа должна как можно скорее приступить к созданию собственных вооруженных сил.

В воскресенье, 11 февраля, Дональд Трамп заявил, что после переизбрания президентом не стал бы защищать другие государства - члены НАТО, если они не выполнили свои финансовые обязательства перед альянсом. Более того, экс-президент пообещал в таком случае «поощрять» атаки России на эти страны.

Европа Дональд Трамп Оружие Евросоюз НАТО Армия
13 февраля 2024, 21:29
Трамп предложил невестке возглавить Республиканскую партию
РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп вынес на обсуждение возможность выдвижения своей невестки Лары Трамп на пост сопредседателя Национального комитета Республиканской партии (НКРП). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Национальный комитет должен выполнять работу, которую мы ожидаем от национальной партии. Это означает помощь в обеспечении честных и прозрачных выборов по всей стране», - сказал он.

По словам политика, лидерами партии должны стать «друг Майкл Уотли и очень талантливая невестка Лара Трамп», жена его среднего сына Эрика.

Автор статьи напомнил, что одних заявлений бывшего президента мало для того, чтобы сменить на должности текущую главу Республиканской партии. Макдэниэл продолжит работу, пока не пройдет не голосование за кандидатуру нового лидера партии, В случае переизбрания на пост президента США Дональд Трамп пообещал депортировать из страны несколько миллионов нелегальных мигрантов. Ранее он пожаловался, что в стране находится огромное количество иностранцев.

США Дональд Трамп Выборы президента США

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