Раскрыто число погибших при крушении военного самолета США над Средиземным морем
Участвовавшие в миссии в восточной части Средиземного моря пять американских военных погибли при крушении самолета во время дозаправки в воздухе. Об этом со ссылкой на европейское командование (ЮКОМ) Вооруженных сил США сообщила официальная газета Пентагона The Stars and Stripes.
В отчете указали, что крушение произошло в пятницу, 10 ноября. К поискам находящихся на борту военных присоединились корабли и самолеты, которые находились в районе ЧП. Командование объявило о начале расследования и пообещало, что уведомит родственников погибших военных о случившемся В первоначальном заявлении ЮКОМ говорилось, что авария произошла во время тренировки и никаких признаков враждебной деятельности вокруг военные не зафиксировали. Основным самолетом-заправщиком военной авиации США является KC-135 Stratotanker.
После перехода конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС США направили в восточную часть средиземного моря две авианосные группы.
В течение трех дней 11 тысяч военных в рамках учений проводили запуски самолетов и отрабатывали маневры по противоракетной обороне.
Кроме кораблей, командование американских сил перебросило на Ближний Восток дополнительное вооружение для сухопутной группировки.