«Украина не комментировала ситуацию, но этот удар вновь усилит обеспокоенность в Вашингтоне по поводу смягчения правил в отношении использования снаряжения США для нанесения ударов по России», - отметили в статье.

Ее авторы выразили уверенность, что киевский режим хочет получить «больше свободы» для нанесения ударов в глубине России, при этом в Белом доме якобы «обеспокоены тем, что это приведет к эскалации».

По данным Минобороны, 23 июня украинские боевики запустили по Севастополю поставленные США оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. В результате удара пострадали свыше 150 человек.

По мнению американского журналиста Джексона Хинкла, наведение американских ракет ATACMS, которые ВСУ выпустили для удара по российскому региону, стало актом войны.