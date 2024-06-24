24 июня 2024, 02:57

Раскрыта реакция США на удар ВСУ по Севастополю

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю, жертвами которого стали мирные люди, усилит обеспокоенность в США по поводу разрешения бить американским вооружением по российским регионам. Об этом написала газета The Telegraph.

«Украина не комментировала ситуацию, но этот удар вновь усилит обеспокоенность в Вашингтоне по поводу смягчения правил в отношении использования снаряжения США для нанесения ударов по России», - отметили в статье.

Ее авторы выразили уверенность, что киевский режим хочет получить «больше свободы» для нанесения ударов в глубине России, при этом в Белом доме якобы «обеспокоены тем, что это приведет к эскалации».

По данным Минобороны, 23 июня украинские боевики запустили по Севастополю поставленные США оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. В результате удара пострадали свыше 150 человек.

По мнению американского журналиста Джексона Хинкла, наведение американских ракет ATACMS, которые ВСУ выпустили для удара по российскому региону, стало актом войны.

24 июня 2024, 00:49
Мужчина попытался утопить в океане двух своих детей
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Американец попытался утопить в океане собственных детей. Их спасли полицейские. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы города Уэст-Хейвен.

По данным полиции, мужчина пытался занести двух детей в возрасте младше трех лет в воду подальше от берега. Крики ребят привлекли патрульного. Он вместе с сослуживцами бросился к мужчине и забрал у него детей.

«Быстрая реакция наших патрульных офицеров несомненно спасла жизни этих детей», - сказано в пресс-релизе управления полиции Уэст-Хейвена.

Детей отправили в реанимацию местной больницы. Врачи сообщили, что их состояние улучшается. Их отцу - 41-летнему жителю Нью-Йорка - грозит обвинение в покушении на убийство.

Ранее американка уехала в отпуск на 10 дней, оставив дома в одиночестве полуторагодовалую дочь.

Девочка умерла от обезвоживания. Ее матери теперь грозит пожизненное заключение.

США Убийства Дети Мужчины Полиция
24 июня 2024, 00:06
Минобороны Белоруссии заявило о готовности применить ТЯО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Совместная с Россией тренировка показала, что белорусская армия готова применить тактические ядерное оружие (ТЯО) при необходимости. Об этом министр обороны республики Виктор Хренин заявил в интервью телеканалу СТВ.

«Тренировка, проведенная совместно с российскими коллегами, показала высокую готовность наших военнослужащих, высокую их обученность и способность выполнять данные задачи», - сказал он.

По словам Хренина, можно констатировать факт, что Белоруссия «сегодня способна и готова применять это оружие, когда надо». Он добавил, что совместные тренировки России и Белоруссии будут продолжаться.

Несколько дней назад в Белоруссии начали внезапную проверку готовности армии к выполнению задач. Также после учений РФ и Белоруссии скорректируют подготовку нестратегических ядерных сил.

Белоруссия Россия Оружие Армия
23 июня 2024, 23:51
Удар ATACMS по Севастополю в США назвали актом войны
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Наведение США ракет ATACMS, которые ВСУ выпустили для удара по Севастополю, стало актом войны. Об этом американский журналист Джексон Хинкл написал в социальной сети X.

«Сегодня ВВС США скорректировали ракету, которая убила российских мирных жителей в Крыму. Это акт войны», - отметил он.

Аналогичную позицию высказал военный эксперт Алексей Живов. По его словам, разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk наводил ракеты , которыми ВСУ нанесли удар по Севастополю.

По данным Минобороны, украинские боевики запустили по Севастополю поставленные США оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Одна ракета сбилась с курса и взорвалась над курортной зоной.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки пострадали более до 150 человек.

Медики госпитализировали 82 пострадавших. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе двое детей. СК возбудил уголовное дело.

Севастополь Удар по Севастополю ракетами ATACMS
23 июня 2024, 22:21
Американцев призвали повлиять на политиков из-за поддержки террористов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
США стали главным спонсором международного терроризма, а значит и организаторами самых страшных преступлений. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя нападения в Дагестане и ракетный обстрел Севастополя.

Она подчеркнула, что американским избирателям нужно повлиять на своих политиков, так как терроризм грозит всему миру.

«Граждане США и Европы должны очнуться от забвения разума и призвать к ответственности политиков своих стран за поощрение терроризма», - заявила Яровая.

Об ответственности США за удар ракетами ATACMS по Севастополю объявила пресс-служба Минобороны. В ведомстве заявили, что именно американские власти передали украинским военным этот вид оружия и они же ввели координаты целей.

По последним данным, в результате обстрела в городе погибли двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы получили 144 человека, из которых 42 попали в больницу.

В Дагестане группа вооруженных боевиков убила священника, сожгла православную церковь и синагогу, а также открыла стрельбу по полицейским. Жертвами нападений стали девять человек, из которых семь - правоохранители.

Республиканские силовики в ходе введенного в республике режима контртеррористической операции ликвидировали четырех боевиков. Поиски злоумышленников продолжаются до сих пор.

США Терроризм Госдума РФ Удар по Севастополю ракетами ATACMS Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

Новости по теме