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Руководство Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США после получения приказов президента Джо Байдена о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» посчитало, что это приблизит третью мировую войну. Об этом со ссылкой на источник в правительстве в своей новой статье «Год лжи о „Северном потоке“» написал журналист Сеймур Херш.

Он пояснил, что сотрудники разведки считали уничтожение трубопроводов стратегическим шагом и ожидали от России симметричного ответа. Но сильно ошиблись.

«ЦРУ рассматривало вводящие в заблуждение указания Байдена относительно своего приказа уничтожить трубопроводы как стратегический шаг к третьей мировой войне. И ожидало, что Россия ответит угрозой подрывов американских трубопроводов и кабелей связи», - процитировал Херш неназванного чиновника.

Его собеседник подчеркнул, что ситуация вокруг газопроводов для руководства России носила экономический характер. Они планировали возобновить поставки топлива уже после приостановки прокачки, которая началась в конце 2021 года.

Такую позицию разделяли многие, но это не остановило работы по размещению взрывчатки и последующего уничтожения нитей газопроводов.

В своей новой статье Херш отметил, что власти США решились на подрыв газопроводов, так как боялись потерять свое влияние на европейские страны, которые предпочли получать дешевые энергоресурсы из России. Журналист отметил, что о планах американцев прекрасно знал канцлер Германии Олаф Шольц , но остановить их не решился.

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