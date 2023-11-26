Раскрыта личность освобожденного ХАМАС россиянина

«Рон Кривой: 25 лет, любит вечеринки, путешествия и наслаждаться жизнью. По-настоящему любит музыку и мечтает о карьере в мире звука и музыки. Сейчас он работает на стройке. Он окружен многочисленными друзьями и очень семейный, дружелюбный и надежный человек. Живет в Кармиэле и был похищен с фестиваля в Реиме, когда работал там в звуковой команде», - сказано в заявлении организации.

Россиянин находился в плену у ХАМАС 51 день. Его сестра Джулия рассказала изданию Times of Israel , что сначала он сумел убежать от вооруженных людей и прятался в яме.

Ранее Захарова сообщила, что движение ХАМАС освободило российского гражданина вне рамок списка об обмене. Освобождение стало следствием прямых договоренностей между российскими дипломатами и представителями ХАМАС.

ХАМАС заявил, что решение об освобождении россиянина было принято « в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания российской позиции».

Ранее власти Израиля и руководство ХАМАС договорились о временном прекращении огня на четыре дня для обмена заложников на арестованных палестинцев в израильских тюрьмах. В воскресенье, 26 ноября, Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников , в числе которых оказались 13 израильтян и семь иностранцев. По данным Израиля, ХАМАС продолжает удерживать на территории сектора Газа примерно 215 заложников.

Российского гражданина, освобожденного из плена ХАМАС, зовут Рон Олегович Кривой, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА «Новости» со ссылкой на волонтерскую организацию «Форум семей заложников и пропавших без вести» сообщило, что мужчина работал звукооператором на фестивале Nature Party в израильском кибуце Реим, который подвергся нападению ХАМАС 7 октября.