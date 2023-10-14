Раскрыта цель наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа

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«Для выполнения задач сухопутной операции потребуется продвинуться в сердце Газы», - указали собеседники журналистов.

По словам представителей армии, военачальники продолжают обсуждать детали операции.

Армия обороны Израиля подготовилась к наступлению в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, в последние дни велись бои с террористами ХАМАС в прилегающих к границе анклава районах.

Армия смогла вернуть контроль над общинами и захваченными военными постами.

Израильские военные нанесли удар по колонне беженцев, когда палестинцев эвакуировали в южную часть сектора Газа. В результате атаки погибли около 70 человек.

Ранее стало известно, что число погибших в Газе после воздушных ударов Израиля достигло двух тысяч человек. Еще свыше 7,7 тысячи мирных жителей получили ранения.