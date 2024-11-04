Раскрыт состав российской помощи КНДР в рамках Договора о партнерстве

Он пояснил, что такие данные содержатся в отчете государственного Института стратегии национальной безопасности.

Парламентарий подчеркнул, что КНДР постарается получить максимальную выгоду от сотрудничества с Россией. Он пояснил, что общий объем производимого в соседней стране риса составляет около четырех миллионов тонн в год. Но этого недостаточно, поэтому поставки продовольствия из РФ существенно сократят дефицит. Для страны, которая сталкивается с голодом, это серьезная помощь.

По словам Ви, кроме продовольствия, КНДР рассчитывает получить доступ к космическим технологиям для развития собственных спутниковых программ. Он также добавил, что, помимо основной помощи, Северная Корея получает деньги за счет присланных солдат, которым пообещали платить зарплату в размере около 2000 долларов ежемесячно, которые военные отдадут в казну.

В начале ноября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей предусматривает в том числе военную поддержку в случае акта агрессии в адрес одной из стран.