26 июня 2024, 08:03

Раскрыт смысл сделки Ассанжа с США

РИА «Новости»
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Сделка основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа с прокуратурой США ставила главной целью защиту источников информации журналиста от раскрытия в суде. Об этом в интервью ABC заявил бывший глава аппарата ЦРУ Ларри Пфайффер.

Пфайффер считает, что задержка приговора Ассанжу объясняется «дипломатическими раздражителями» в Британии и Австралии. Бывший разведчик признал, что был бы «очень удивлен» президентскому помилованию журналиста.

Джулиан Ассанж признал себя виновным в шпионаже и получил пятилетний срок, который фактически уже отсидел в британской тюрьме. После этого его освободили.

Политический советник Сергей Маркелов в беседе с журналистами назвал Ассанжа «занозой» для политической элиты США, пояснив: его кейс демонстрирует, что у политиков есть претензии к военным, «военные тоже слабые» и к ним есть много вопросов.

США Джулиан Ассанж
26 июня 2024, 07:46
Белый дом потерял важного союзника по НАТО из-за попыток изолировать Россию
РИА «Новости»
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Турция заинтересовалась сотрудничеством с Россией и Китаем, поэтому планирует присоединиться к БРИКС. Этот факт демонстрирует изоляцию США, а не российской стороны, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Он назвал тщетной попытку Белого дома изолировать Россию и отметил, что БРИКС все больше увеличивает свое влияние.

«Развивающиеся страны Глобального Юга <…> укрепляют экономические связи c Москвой и Пекином вместо участия в санкционном стаде», - указал эксперт.

Макгрегор напомнил, что даже такой союзник Белого дома по НАТО как Турция присоединится к объединению, в котором состоят Россия и Китай. Экс-советник Пентагона обратился к американским властям и призвал их проснуться, а затем обратить внимание на международную изоляцию США.

Ранее газета Sky News Australia сообщила, что встречи в рамках БРИКС и ШОС позволят России и Китаю в 2024 году укрепить связи со странами глобального Юга. В издании добавили, что российское и китайское руководства не стали оказывать на других давление, в отличие от Запада.

США Турция Пентагон Россия НАТО Китай
26 июня 2024, 03:48
Признание в шпионаже в обмен на свободу. Ассанжа отпустили домой
РИА «Новости»
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным в шпионаже. Об этом сообщил ряд западных СМИ, в том числе The Washington Post.

Журналист сделал признание во время слушаний в Федеральном окружном суде США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) в рамках сделки с США, которая обеспечила ему получение свободы.

По данным Associated Press , сделка позволит ему вернуться в Австралию и избежать заключения в американской тюрьме. Для Минюста США быстрое завершение дела также «является определенной победой».

По данным The Guardian , судья несколько раз уточнял, что никто не пытался заставить Ассанжа признать себя виновным. Также основателя WikiLeaks обязали уничтожить чувствительную для Соединенных Штатов информацию.

Ранее Ассанжа выпустили из британской тюрьмы после его согласия частично признать свою вину.

США Шпионаж Суд Австралия Джулиан Ассанж Тюрьмы
26 июня 2024, 00:36
Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря
РИА «Новости»
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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Кореи.

Другие подробности пока не раскрыли.

Ранее стало известно, что попытка запуска второго разведывательного спутника КНДР провалилась. Неудача случилась из-за взрыва в воздухе. По неуточненной информации, авария связана с двигателем, работающем на бензине и жидком кислороде.

О выводе собственного спутника на орбиту Северная Корея сообщила в конце мая. Ступени ракеты-носителя, в которой находился спутник, должны были упасть за пределами японской исключительной экономической зоны.

В апреле КНДР впервые провела тактические учения по нанесению ядерного контрудара. Маневрами руководил северокорейский глава Ким Чен Ын.

Ракеты Северная Корея КНДР
26 июня 2024, 00:20
Одесситы пели на концерте Верки Сердючки на русском языке
РИА «Новости»
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В Одессе прошел концерт Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко), где артист пел на русском языке. Видео с места событий появилось на платформе TikTok.

В Одессе прошел концерт Верки Сердючки (настоящее имя - Андрей Данилко), где артист пел на русском языке. Видео с места событий появилось на платформе TikTok.

На кадрах видно, как большая толпа танцует под песню Сердючкт «Все будет хорошо». Артист исполнил хит на русском языке, при этом собравшихся одесситов это не смутило. Они даже подпевали кумиру и, судя по веселым телодвижениям, получали удовольствие от процесса.

В мае похожая ситуация закончилась скандалом в Германии. Украинский певец Олег Кензов принял там участие в «русской ярмарке» и выступил с песнями на русском языке. Это очень рассердило украинцев, они раскритиковали артиста. Им не понравилось, что раньше вокалист пел в поддержку ВСУ, а теперь работает вместе с российскими знаменитостями.

Одесса Русский язык Концерты Песни Верка Сердючка

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