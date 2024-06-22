Раскрыт сценарий невоенного захвата Тайваня Китаем

Авторы отметили, что во введении вокруг Тайваня «серой зоны» Китаю не нужно задействовать войска. Достаточно только береговой охраны и других служб безопасности на море, чтобы полностью закрыть вход в порты острова и прекратить поставки энергоносителей с материка.

Аналитики подчеркнули, что Китай может даже не задействовать свою армию в будущем конфликте, поставив власти Тайваня и поддерживающих их США в положение инициаторов боевых действий ради сохранения автономии острова.

«Карантин - это операция правоохранительных органов по контролю за морским или воздушным движением в пределах определенного района, в то время как блокада носит преимущественно военный характер и рассматривается как акт войны», - говорится в тексте доклада.

Оказать достойное сопротивление остров не сможет. В береговую охрану Китая входят 150 больших кораблей и 400 судов меньшего размера. Это без учета флотов Агентства морской безопасности, морской полиции и других правоохранительных служб.

При этом карантин легко распространят не только на море, но и на воздушные перевозки, чтобы полностью отрезать Тайвань от внешнего мира.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин заявил о попытках США подтолкнуть его к военному захвату Тайваня. По его словам, он не попался в эту ловушку.