Раскрыт радикальный план Трампа по реформе финансовой системы США

Журналисты напомнили, что Трамп заявлял о необходимости ослабления доллара еще в 2019 году, когда находился на посту президента, объяснив это тем, что американские компании Caterpillar и Boeing с трудом выдерживают конкуренцию.

О том, что Трамп не отказался от своих планов, по мнению журналистов, свидетельствует его выбор Джея Ди Вэнса кандидатом на пост вице-президента, который придерживается аналогичных взглядов.

В прошлом году на заседании Сената Вэнс после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла заявил, что статус доллара, как мировой резервной валюты привел к его использованию многими финансовыми регуляторами мира «Я изучаю американскую экономику и вижу наше массовое потребление в основном бесполезного импорта, с одной стороны, и нашу опустошенную промышленную базу - с другой, я задаюсь вопросом, влияет ли статус резервной валюты на нашу экономику в целом», - заявил Вэнс.

Как именно Трамп намерен ослаблять доллар, пока не ясно. У будущего главы Минфина США есть два пути: скупать иностранную валюту или заставить ФРС включить печатный станок. Эксперты отметили, что девальвация доллара с одновременным повышением пошлин приведет к шоку экономики и резкому взлету цен на все товары.

При этом еще в марте этого года Трамп критиковал администрацию Байдена за «инфляционное разрушение экономики США». Ситуацию с ростом цен он включил в число проблем, среди которых - ослабление внешней политики страны, а также новый миграционный кризис. По словам Трампа, за четыре года США из великой страны превратилась в мировое посмешище.