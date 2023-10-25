«Раскромсали на куски». Американских военных расстреляли в Газе

«В течение последних 24 часов или около того некоторые из наших и израильских сил специального назначения отправились в сектор Газа для разведки и выявления возможных путей для освобождения заложников, а их расстреляли и раскромсали на куски», - заявил американский военный.

По словам Макгрегора, ему сложно представить себе победу Израиля в войне в том или ином виде. При этом военная мощь США находится в самой слабой точке, страна не готова к участию в крупном конфликте.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Иран о неминуемой расплате в случае нападения на американцев. По словам чиновника, американские власти не хотят воевать с Ираном, но в случае атаки на представителей США ответ будет «быстрым и решительным».