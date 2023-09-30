Байден начал разрабатывать план на случай шатдауна
Президент США Джо Байден в начале следующей недели соберет правительство для обсуждения мер на случай возможного прекращения финансирования правительства. Шатдаун может начаться уже в воскресенье, 1 октября.
Байден будет регулярно общаться с агентствами и своим персоналом по вопросам о вероятном раскладе в случае шатдуана. Кроме того, «агентства приступили к собственному планированию на случай непредвиденных обстоятельств», указал источник канала.
По данным CNN, потенциальный план действий может продлиться несколько недель, при этом в администрации не пришли к единому мнению о том, насколько может затянуться прекращение финансирования правительства.
Ранее палата представителей конгресса США проголосовала против принятия законопроекта о краткосрочном финансировании правительства, который не поддержали в сенате и Белом доме. Действие проекта должно было действовать до 31 октября. Предполагалось, что он сможет предотвратить шатдаун.