Раскрашенных в цвета палестинского флага мышей выпустили в британском McDonald’s

Изначально ролик выложили в TikTok, но утром 31 октября аккаунт, с которого разместили кадры, пропал из соцсети. На видео мужчина с намотанным на голову палестинским флагом достал коробку из багажника автомобиля с номерными знаками «Свободная Палестина».

Затем активист зашел в McDonald’s и вытряхнул мышей из коробки под ноги посетителям. Стоящая у касс самообслуживания женщина отпрыгнула от неожиданности. Мужчина выкрикивал нецензурные лозунги об Израиле и требовал освободить Палестину.

На видео также появился призыв не покупать ничего в McDonald’s, поскольку сеть фастфуда пожертвовала продукты израильской армии. Кроме того, зрителей призвали бойкотировать сеть кофеен Starbucks и стриминговый сервис Disney.

Ранее тысячи людей устроили в Лондоне шествие в поддержку Палестины. Протестующие потребовали прекратить конфликт на Ближнем Востоке.

Неизвестный активист спровоцировал панику в одном из ресторанов McDonald’s в Бирмингеме, выпустив на пол множество мышей, раскрашенных в цвета флага Палестины. Видео с акцией опубликовала британская газета The Telegraph.