Раскол демократов из-за вопроса по сектору Газа стал проблемой для Байдена

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«Растущий раскол внутри Демократической партии вокруг действий президента Байдена по войне Израиля с ХАМАС становится серьезной политической проблемой для 81-летнего президента», - указали в материале.

Из-за этого у Байдена образовались сложности при работе с молодыми избирателями. Среди либерально настроенных однопартийцев, по данным издания, заметно нарастающее разочарование по отношение к лидеру Соединенных Штатов.

Если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, демократы столкнулись бы с «действительно большими проблемами», отметили авторы материала.

Согласно данным опроса телеканала NBC News, свыше 57% американцев не одобряют работу Джо Байдена. Еще около 42% респондентов признались, что негативно относятся к президенту США как к публичной личности.