«Только что поступило сообщение! Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщает в Twitter, что ЕС только что выплатил режиму Зеленского новый ежемесячный чек на полтора миллиарда евро! И так каждый месяц с января! Возмутительно!» - заявил политик.

Он подчеркнул, что Украину уже практически проиграла на поле боя. Несмотря на это, властям страны продолжают предоставлять помощь. Филиппо также напомнил, что на Украине наблюдается высокий уровень коррупции.

Глава партии отметил, что правительство Франции решило сократить бюджет больниц страны. К 2024 году сумма уменьшится на 600 миллионов евро. Сложившуюся ситуацию Филиппо назвал скандалом.