12 марта 2024, 06:37

«Расчленить нашу страну». Сенатор объяснил, почему НАТО — наступательный блок

РИА «Новости»
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НАТО из оборонительного перевоплотился в наступательный блок. Теперь его цель — уничтожить Россию, заявил РИА «Новости» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

НАТО из оборонительного перевоплотился в наступательный блок. Теперь его цель - уничтожить Россию, заявил РИА «Новости» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Все эти годы доказали, что НАТО не оборонительный, а наступательный блок. Ни у кого не осталось иллюзий, всем уже очевидно, что основная цель НАТО - Россия. После распада СССР они поставили перед собой задачу ослабить и расчленить нашу страну», - сказал он.

Сенатор назвал Североатлантический альянс военным блоком и привел в качестве доказательства его участие в конфликте на Украине и бомбардировку Югославии. Сергей Цеков обвинил НАТО в решении создать из украинского государства собственный форпост и плацдарм вместо того, чтобы договориться о взаимной безопасности. Политик предрек блоку саморазрушение.

НАТО не планировало размещать ядерное оружие в Швеции, ставшей новым членом альянса. Генсек Йенс Столтенберг заявил об этом на пресс-конференции в штаб-квартире блока.

Международные отношения Россия НАТО
12 марта 2024, 06:15
Карлсон высказался о присоединении Крыма к России
РИА «Новости»
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В Крыму прошел референдум, и жители высказались за присоединение к России. Интеграция прошла демократическим путем, заявил в интервью Крису Куомо американский тележурналист Такер Карлсон. Запись опубликовал YouTube-канал CUOMO.

Полуостров присоединился к России в результате референдума , напомнил он. Такер Карлсон заявил, что 90% русскоязычных жителей Крыма высказались за то, чтобы стать российским регионом, а не оставаться частью Украины после госпереворота 2014 года.

«И они сказали, России. Я бы сказал, это демократический процесс», - заявил он.

Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявлял, что американские чиновники напрасно заявили о необходимости вернуть Крым в состав Украины. По его мнению, они неверно оценили ситуацию и не поставили действительно достижимую цель.

Крым Россия Такер Карлсон
12 марта 2024, 03:28
Россиян обвинили в незаконном сборе черемши в Германии
Unsplash
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Полиция объявила в розыск россиян, собирающих черемшу в местном лесу Аувальд, расположенном в окрестностях немецкого города Лейпциг. Об этом сообщило издание Bild.

«Преступниками часто являются русские или чеченцы. Там луковица черемши считается деликатесом», - указали в материале.

Представитель полиции отметил, что штраф за сбор растения в охраняемой природной зоне, к которым относится Аувальд, составляет до 10 тысяч евро.

По его словам, злоумышленники притворяются туристами, а потом уходят глубоко в лес, где оборудуют импровизированные раздевалки. Не редко собиратели оставляют мешки с урожаем прямо в лесу, которые забирают его в более удобное время.

Для отвлечения внимания воры маскируются. Также они носят наколенники - ведь на земле приходится работать практически весь день, отметили в издании.

В прошлом году в Лейпциге собрали более тонны черемши. В 2024 году полицейские изъяли уже около 50 килограммов растения.

С 31 октября 2023 года в России ввели уголовное наказание за преднамеренное уничтожение редких грибов, занесенных в Красную книгу РФ.

Штрафы Германия Полиция
12 марта 2024, 03:16
«Полная идентификация личности». Что изменится в миграционной стратегии России
РИА «Новости»
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Иностранные работники теперь должны будут пройти обучение в центрах подготовки на родине, а затем сдать биометрические данные, чтобы им разрешили въехать в Россию. Об изменениях в российской миграционной стратегии рассказал глава Всероссийского центра строительной политики Александр Моор в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

При этом полностью от гастарбайтеров пока вряд ли откажутся, потому что нужна и неквалифицированная рабочая сила, пояснил Моор.

Он также добавил, что параллельно в России ведется работа по популяризации профессии строителя, проводится огромное количество разных мероприятий, выделяются деньги на переоборудование образовательных учреждений.

«Есть большой пробел в кадрах. Нам нужно сегодня заниматься подготовкой, создавать правильные условия, и это делается. Возрождаются техникумы, колледжи, вузы различного среднего специального образования, которые выпускают тех самых строителей, повышается престиж [профессии]», - резюмировал Моор.

Зарплаты трудовых мигрантов Относительно зарплат в этой сфере Моор пояснил, что строительный комплекс работает больше по сдельной оплате труда.

Что изменится? «Это вынужденная мера, потому что у нас в должной степени пока не хватает наших сотрудников на стройплощадках, а строить нужно. И поэтому вынужденно мы привлекаем тех или иных мигрантов», - объяснил Моор.

По его словам, уровень и качество таких сотрудников не всегда находятся на должном уровне. Кроме того, повысилась криминогенная обстановка. Моор добавил, что сейчас в стране на всех уровнях эти моменты обсуждаются и принимаются необходимые решения. Их несколько.

Во-первых, в странах, которые отправляют в Россию такие кадры, делают обучающие центры, чтобы иностранные рабочие знали русский язык и уважали российские ценности. В перспективе человек не сможет приехать на работу, если он ничего не знает о нашей стране.

«Сегодня все, кто заезжают, будут проходить полную идентификацию личности, отпечатки пальцев и все остальное, потому что раньше, если человек что-то нарушил, то его высылали. Он менял букву в паспорте и возвращался назад. Сегодня такое сделать уже будет нельзя», - подчеркнул собеседник «360».

По его словам, система стала очень гибкой, все пробелы, которыми пользуются приезжие, быстро устраняют. Больше не получится приехать и раствориться на просторах России. Иностранные рабочие смогут въехать только по конкретной заявке по квоте на ту или иную площадку, уточнил Моор. Если человек попробует устроиться в другом месте, то его вышлют.

Мигранты Россия Работа
12 марта 2024, 02:47
Все пассажиры и экипаж стали жертвами авиакатастрофы в США
Freepik
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Самолета Piper PA-32 потерпел крушение в американском штате Орегон. погибли как пассажиры, так и экипаж. Об этом сообщило издание The Associated Press.

В офисе шерифа округа Джефферсон стало известно о катастрофе, которая произошла недалеко от города Мадрас, 10 марта. Место крушения обнаружили при помощи представителей энергокомпании.

«Из-за масштабов катастрофы, выживших не было», - указал шериф.

Ранее в Соединенных Штатах разбился частный самолет Bombardier Challenger 604, который может вмещать до 14 пассажиров.

Воздушное судно рухнуло на трассе около города Нейплс и врезалось в автомобиль. После крушения самолет загорелся. Количество пострадавших не сообщилось.

Другая авиакатастрофа произошла в начале января - бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer разбился во время тренировочного полета в Южной Дакоте, где расположена авиабаза Эллсворт.

США Самолеты

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