Иностранные работники теперь должны будут пройти обучение в центрах подготовки на родине, а затем сдать биометрические данные, чтобы им разрешили въехать в Россию. Об изменениях в российской миграционной стратегии рассказал глава Всероссийского центра строительной политики Александр Моор в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

При этом полностью от гастарбайтеров пока вряд ли откажутся, потому что нужна и неквалифицированная рабочая сила, пояснил Моор.

Он также добавил, что параллельно в России ведется работа по популяризации профессии строителя, проводится огромное количество разных мероприятий, выделяются деньги на переоборудование образовательных учреждений.

«Есть большой пробел в кадрах. Нам нужно сегодня заниматься подготовкой, создавать правильные условия, и это делается. Возрождаются техникумы, колледжи, вузы различного среднего специального образования, которые выпускают тех самых строителей, повышается престиж [профессии]», - резюмировал Моор.

Зарплаты трудовых мигрантов Относительно зарплат в этой сфере Моор пояснил, что строительный комплекс работает больше по сдельной оплате труда.

Что изменится? «Это вынужденная мера, потому что у нас в должной степени пока не хватает наших сотрудников на стройплощадках, а строить нужно. И поэтому вынужденно мы привлекаем тех или иных мигрантов», - объяснил Моор.

По его словам, уровень и качество таких сотрудников не всегда находятся на должном уровне. Кроме того, повысилась криминогенная обстановка. Моор добавил, что сейчас в стране на всех уровнях эти моменты обсуждаются и принимаются необходимые решения. Их несколько.

Во-первых, в странах, которые отправляют в Россию такие кадры, делают обучающие центры, чтобы иностранные рабочие знали русский язык и уважали российские ценности. В перспективе человек не сможет приехать на работу, если он ничего не знает о нашей стране.

«Сегодня все, кто заезжают, будут проходить полную идентификацию личности, отпечатки пальцев и все остальное, потому что раньше, если человек что-то нарушил, то его высылали. Он менял букву в паспорте и возвращался назад. Сегодня такое сделать уже будет нельзя», - подчеркнул собеседник «360».

По его словам, система стала очень гибкой, все пробелы, которыми пользуются приезжие, быстро устраняют. Больше не получится приехать и раствориться на просторах России. Иностранные рабочие смогут въехать только по конкретной заявке по квоте на ту или иную площадку, уточнил Моор. Если человек попробует устроиться в другом месте, то его вышлют.