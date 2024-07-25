«Раненый зверь». Демократы безжалостно слили Байдена

Байден вышел из предвыборной гонки , но остался исполнять обязанности до конца срока. В качестве замены собственной кандидатуры политик выдвинул вице-президента США Камалу Харрис. На самом деле, решение уйти стояло не только за Байденом.

«У Байдена амбиций было непомерно. Но из-за увеличения рейтинга [Дональда] Трампа, действующего президента слили его же однопартийцы. Сейчас будут накачивать медийно и возвеличивать Харрис - теперь она является главным конкурентом Трампа. Борьба будет обостряться», - заявил Блохин.

Ранее демократы уже пошли на грязный политтехнологический трюк: подделали опрос о поддержке Трампа и Харрис.

«Байден как раненый зверь. На него делали главную ставку демократы, но как только он стал давать слабину, <…> его сразу же [убрали]. Поэтому он решил уйти красиво: вроде бы и демократы его уважают, дают править до конца срока», - отметил политолог.

У Демократической партии и Байдена взаимный интерес - сохранить лицо.

Ранее Трамп раскритиковал невнятную речь «жуликоватого» Байдена. Досталось и Харрис, которую бывший президент назвал «лживой». Парочка, по мнению политика, - «большой конфуз» для США.