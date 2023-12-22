Ранения при нападении стрелка в Чехии получили не менее 25 человек

«Хотел бы еще уточнить число погибших и раненых. На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления и 25 раненых, из них 10 человек в тяжелом состоянии», - сказал он.

Полиция сообщала в своих соцсетях о 15 погибших, а чешские СМИ - о 17 смертях. Студент философского факультета по неизвестной причине открыл огонь по однокурсникам. Его ликвидировали при задержании. Правоохранители заявили, что парень не состоял в террористических организациях.

Стрелку 24 года. Перед преступлением он вел дневник, в котором заявлял о мечте стать маньяком , ненависти к окружающим, рассуждал о суициде и громких случаях скулшутинга. СМИ заявили, что он убил своего отца и заложил дома несработавшее взрывное устройство.