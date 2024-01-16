16 января 2024, 08:26

Рамасвами вышел из президентской гонки в США

РИА «Новости»
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Предприниматель Вивек Рамасвами решил не участвовать в гонке за президентское кресло в США. Об этом он объявил в штабе в городе Де-Мойн (штат Айова). Также политик отметил, что намерен поддерживать на выборах Дональда Трампа, сообщило РИА «Новости».

«Я принял решение выйти из президентской гонки», - сказал Рамасвами, выступая в штабе.

По его словам, он уже звонил экс-лидеру Штатов Дональду Трампу и поздравил его с победой в борьбе за номинацию на фракционных собраниях Республиканской партии в Айове. В беседе Рамасвами также сообщил Трампу, что будет поддерживать его на выборах президента страны.

Трамп, по предварительным результатам голосования, вышел в лидеры среди претендентов в кандидаты на должность президента от республиканцев на первичных выборах в Айове после окончания подсчета почти в 50% округов.

На втором месте пока находится губернатор Флориды Рон Десантис, а на третьем - бывший постпред при ООН Никки Хейли.

Экс-лидер США уже успел заявить, что в случае победы на выборах намерен «запечатать» южную границу страны. Такое обещание он дал во время выступления перед сторонниками в Де-Мойне. По словам Трампа, уровень депортации из страны достигнет показателей времен администрации Дуайта Эйзенхауэра.

США Выборы президента США
16 января 2024, 07:44
Трамп пообещал «запечатать» границу США с Мексикой
РИА «Новости»
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Американский политик Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах планирует «запечатать» южную границу США. Об этом он сказал в ходе выступления перед сторонниками в Де-Мойне. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы намерены запечатать границу», - сказал Трамп.

Представитель Республиканской партии США подчеркнул, что уровень депортации из страны достигнет показателей времен администрации Дуайта Эйзенхауэра.

Трамп раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена и призвал американцев объединиться, чтобы исправить ситуацию.

По предварительным данным, Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента США от своей партии на первичных выборах в Айове. В тройку также входят Рон Десантис и Никки Хейли.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон позитивно воспринял новость о хороших результатах Трампа в Айове. По его мнению, эта победа может сплотить республиканцев перед осенним голосованием.

США Дональд Трамп
16 января 2024, 07:33
Сенатор Климов высказался об идее ВЭФ создать флот в Черном море
РИА «Новости»
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Любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может пройти через Босфор. И Турция всегда соблюдала этот договор. Таким образом сенатор Андрей Климов отреагировал на инициативу Всемирного экономического форума в Давосе о создании нейтральными государствами военно-морской группы в Черном море для сопровождения торговых судов. Его слова привело РИА «Новости».

«Этот форум сам по себе - это не межгосударственное объединение», - пояснил российский парламентарий.

По его мнению, не стоит всерьез воспринимать решения Давоса. Существуют правила морского судоходства, которые никто отменять не собирается. Более того, на форуме не было ни России, ни Турции, ни Китая, поэтому к этим обсуждениям можно относиться так же, как к разговорам о «болезни Х», добавил Климов. Он считает, что ВЭФ - это просто формат «тусовки», чьи решения не имеют силы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил чиновников отказаться от поездки в Давос из-за позиции организаторов саммита по палестино-израильскому конфликту.

Черное море Турция Россия
16 января 2024, 07:24
Победу Трампа на праймериз кокусов в Айове поприветствовали в конгрессе США
РИА «Новости»
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Победа бизнесмена Дональда Трампа в предварительном внутрипартийном голосовании кокусов Республиканской партии в штате Айова сплотит ее членов и приведет к победе на выборах президента США. Председатель палаты представителей конгресса Майк Джонсон заявил об этом CNN.

«Его решающая и историческая победа сегодня вечером должна приблизить нашу партию к объединению, чтобы мы могли добиться окончательной победы в ноябре», - заявил он.

Праймериз в Айове прошли 15 января. По итогам подсчета 34% голосов партийных собраний лидировал Дональд Трамп, получивший 51,9% голосов однопартийцев. За второе место боролись губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, набравшие около 20%.

Дональд Трамп уже выступил из своего предвыборного штаба в Де-Мойне. Он поблагодарил «великих людей Айовы» и призвал всю страну объединиться, независимо от партийной принадлежности и политических взглядов.

В своей предвыборной кампании бизнесмен-республиканец предупреждал о риске Третьей мировой войны , критиковал действующего президента Джо Байдена и обещал депортацию мигрантов. Он лестно отзывался о лидерах России и Китая.

США Конгресс США Дональд Трамп Выборы президента США Выборы
16 января 2024, 03:46
Эстонский премьер назвала срок для подготовки Европы к конфликту с Россией
РИА «Новости»
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Россия будет представлять «серьезную угрозу» для восточного фланга НАТО, причем у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к ее отражению. Об этом в интервью The Times рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины», - заявила Каллас.

По мнению эстонского госдеятеля, Североатлантический альянс должен принять стратегию «сдерживания» России в долгосрочной перспективе.

До этого президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на атаки ВСУ по России , напомнив, что оружие украинским войскам поставляют западные партнеры.

С антироссийской инициативой в пятницу, 12 января, выступил эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас. Он предложил использовать противопехотные и противотанковые мины при строительстве оборонительных сооружений рядом с границей РФ.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил, почему Германия нуждается в начале военных действий против России. По его словам, немецким властям это необходимо, чтобы запугать собственный народ и избежать тем самым социального взрыва.

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