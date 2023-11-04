Сообщений о жертвах в результате попадания снаряда не поступало. Другие детали случившегося не уточнялись.

«Ракеты попали в жилой дом в Сдероте», - говорится в сообщении.

Израиль 7 октября подвергся массированной ракетной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС из сектора Газа. Боевики проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в палестинском анклаве.

За несколько дней израильская армия взяла под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начала наносить удары по объектам на территории сектора.

Днем 4 ноября стало известно о гибели 12 человек в результате атаки ВВС Израиля по зданию школы Аль-Фахура в лагере палестинских беженцев «Джебалия» на север анклава. Действия ЦАХАЛ в Газе назвали «операцией по истреблению в нацистском стиле».