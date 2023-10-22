Ракетный удар по военной базе США нанесли в Ираке
Бойцы шиитских вооруженных отрядов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», атаковали военную базу США Айн-эль-Асад в провинции Анбар. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По базе выпустили несколько ракет, но последствия удара пока неизвестны. До этого Айн-эль-Асад подвергалась ударам беспилотников.
Несколько беспилотников также попытались атаковать военный аэродром США в Ираке. Американские военнослужащие предотвратили удары и уничтожили дроны.
Ситуация на Ближнем Востоке станет для США поводом бросить Украину , считают аналитики. «Насущная необходимость» помощи Израилю станет «удобным предлогом».
Ранее Израиль атаковал ракетами аэропорты Дамаска и Алеппо. Воздушные гавани оказались выведены из строя.