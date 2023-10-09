Ракетный удар по Израилю со стороны Ливана опровергли

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Он подчеркнул, что все подобные сообщения вызваны замешательством израильских силовиков.

«Армия Ливана не подтверждает информацию о запуске ракет и других летательных аппаратов через границу. Все, что было передано на этот счет, не соответствует действительности», - заявил собеседник журналистов.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что не менее 12 ракет вылетели с территории Ливана в направлении горы Шейх и Верхней Галилеи.

В официальном заявлении национальной армии Израиля уточнили, что на севере страны сработали сигналы тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле. Но официально прилет снарядов не подтвердили.

Конфликт между Израилем и Палестиной перерос в серьезную эскалацию в минувшую субботу, 7 октября. Боевики ХАМАС провели массированный ракетный обстрел, а после пересекли границу сектора Газа и захватили более 100 заложников.

В ответ на атаку военные Израиля нанесли несколько авиаударов по Газе, а после объявили о переходе к точечному уничтожению боевиков и командования ХАМАС. В данный момент удары по палестинскому региону, где проживают более двух миллионов человек, продолжаются.

По последним данным, жертвами конфликта стали не менее 800 израильтян и более 500 палестинцев.