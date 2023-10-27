Ракетный удар по дому в Тель-Авиве сняли на видео
В пятиэтажный жилой дом на территории Тель-Авива попала ракета. Пострадали три человека, сообщил ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи «Маген Давид адом».
«Госпитализировали молодого человека 20 лет в состоянии средней степени тяжести, он получил травмы головы и конечностей», - сообщили медики.
Помощь потребовалась еще двум раненым. Они получили легкие травмы.
ЦАХАЛ объявил о воздушной тревоге в Тель-Авиве и центральных районах Израиля около 14 часов. В соцсетях опубликовали видео с места ракетного удара. Дым шел с верхнего этажа пятиэтажки.
Боевики палестинского движения ХАМАС неоднократно обстреливали Тель-Авив, в том числе аэропорт Бен-Гурион. Управление верховного комиссара ООН по правам человека обвинило обе стороны палестино-израильского конфликта в военных преступлениях. ЦАХАЛ уличили в насильственном перемещении людей и коллективном наказании палестинцев.