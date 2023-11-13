Ракетный удар по базе в Сирии унес жизни американских военных
Американскую военную базу «Конико» на востоке Сирии поразили ракетами. Погибли несколько военнослужащих, сообщили источники телеканала Al Mayadeen.
Представители органов безопасности и армии заявили журналистам, что по базе США на востоке Сирии нанесли ракетный удар. Погибли американские военнослужащие. Точное число жертв, как и масштабы разрушений они не уточнили.
База «Конико» - одна из крупнейших американских баз на сирийских нефтяных месторождениях наравне с «Аль-Омар». В феврале боевики ударили по взлетно-посадочной полосе, в марте выпустили восемь ракет и спровоцировали пожар. В начале ноября шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» обстреляло обе базы 15 ракетами.
Американские военные атаковали объекты Корпуса стражей исламской революции Ирана на востоке Сирии. Президент США Джо Байден приказал нанести высокоточные удары.