13 ноября 2023, 06:31

Ракетный удар по базе в Сирии унес жизни американских военных

Unsplash
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Американскую военную базу «Конико» на востоке Сирии поразили ракетами. Погибли несколько военнослужащих, сообщили источники телеканала Al Mayadeen.

Представители органов безопасности и армии заявили журналистам, что по базе США на востоке Сирии нанесли ракетный удар. Погибли американские военнослужащие. Точное число жертв, как и масштабы разрушений они не уточнили.

База «Конико» - одна из крупнейших американских баз на сирийских нефтяных месторождениях наравне с «Аль-Омар». В феврале боевики ударили по взлетно-посадочной полосе, в марте выпустили восемь ракет и спровоцировали пожар. В начале ноября шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» обстреляло обе базы 15 ракетами.

Американские военные атаковали объекты Корпуса стражей исламской революции Ирана на востоке Сирии. Президент США Джо Байден приказал нанести высокоточные удары.

США Ракеты Сирия Военные
13 ноября 2023, 06:44
Россия никогда не угрожала Украине как государству — Полянский
Freepik
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События 2014 года сказались на отношении России к Украине, но она никогда не угрожала ей как государству и украинцам как народу. Заявления об обратном первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский назвал приемом западной пропаганды, сообщило РИА «Новости».

«Мы никогда не угрожали Украине как государству, мы никогда не угрожали украинцам как народу. Думаю, это была очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет», - сказал он.

Дипломат заявил, что Россия всегда относилась к Украине дружелюбно. Дмитрий Полянский заявил, что разлад спровоцировали события 2014 года.

Российская сторона способна одержать победу над киевским режимом, предупредил он. По словам Дмитрия Полянского, на контрнаступление Вооруженных сил Украины возложили слишком много надежд, которые не оправдались. Он заявил, что Россия с самого начала знала о таком исходе.

По окончании спецоперации мир, по мнению дипломата, узнает о масштабах распространения неонацизма на Украине и в Канаде. Дмитрий Полянский заявил, что чествование Ярослава Хунки (Гунько) - лишь вершина айсберга.

Международные отношения Россия Украина Отношения России и Украины
13 ноября 2023, 06:16
Чествование Хунки — вершина айсберга. Дипломат уличил Канаду в поддержке неонацизма
Unsplash
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Канада приютила нацистских коллаборационистов и стала заложницей их потомков. По окончании спецоперации на Украине весь мир узнает о том, насколько сильно в этой стране поддерживают неонацизм, заявил РИА «Новости» первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников», - сказал он.

По мнению дипломата, чествование Ярослава Хунки (Гунько) во время визита президента Украины Владимира Зеленского стало лишь вершиной айсберга. Дмитрий Полянский заявил, что рядовые канадцы узнают много неприятного, если «копнут глубже».

Канада, напомнил он, в прошлом приютила многих нацистских коллаборационистов. Подросли их дети и внуки, а правительство стало заложником неонацистской идеологии. Чествование эсесовца, по словам Дмитрия Полянского, не удивило Россию, потому что она знала о поддержке этой идеологии в стране.

Власти Канады симпатизировали нацистам с 1930-х годов, заявил доктор исторических наук Вардан Багдасарян. Премьер-министр Маккензи Кинг поддержал погромы и Адольфа Гитлера.

Канада Украина
13 ноября 2023, 05:49
«На две части». В Британии заявили о готовности Запада разделить Украину
РИА «Новости»
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Лидеры западных стран уже готовы согласиться на раздел Украины и капитуляцию в секторе Газа. Об этом заявил главный колумнист по вопросам международных отношений британской газеты The Telegraph Кон Кафлин.

По словам профессора, по своей природе ситуация на Украине отличается от той, что наблюдается в секторе Газа. При этом они имеют рад сходств. Как отметил Кафлин, многие страны Запада уже готовы капитулировать и «предать украинское дело», так как этот конфликт не имеет перспективы.

«В Берлине, например, доминирующий политический консенсус, похоже, состоит в том, что Украину следует разделить на две части: занятую Россией территорию на востоке официально передать Москве, а остальной части страны позволить реализовать свои давние амбиции по вступлению в ЕС», - написал профессор.

Он добавил, что аналогичной точки зрения придерживаются в США и во Франции. Запад больше не в состоянии одновременно справляться с более чем одним кризисом в мире.

Запад Украина
13 ноября 2023, 04:32
Эвакуированные из сектора Газа россияне приехали в Каир
Unsplash
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Россияне, эвакуированные из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах», прибыли в Каир, сообщило РИА «Новости». По информации корреспондента агентства, группу из 70 граждан России доставили на автобусе в один из каирских отелей.

Уже в понедельник утром, 13 ноября, эвакуированных россиян планируют отправить в Москву. Об этом написал ТАСС со ссылкой на советника главы МЧС России Даниила Мартынова.

«Завтра в 10:00 мы выезжаем в аэропорт Каира, где нас ждет самолет в Москву», - уточнил он.

В воскресенье, 12 ноября, из Газы в Египет попали 70 россиян , в том числе 28 детей. В оперативном штабе в Каире люди смогут получить медицинскую и психологическую помощь и оформить необходимые документы. Сотрудники МЧС обеспечили эвакуированных граждан водой и питанием.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в эвакуационные списки из Газы записались более тысячи человек , среди них 300 детей.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Палестина

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