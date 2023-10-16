Ракетный удар нанесли по территории рядом с границей Египта и сектора Газа

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Ракета приземлилась в непосредственной близости от КПП. Сам взрыв прогремел на территории сектора Газа.

Телеканал показал кадры с моментом прилета. На видео слышно, как взорвался снаряд. После этого в небо начали подниматься клубы дыма. О погибших и пострадавших неизвестно.

Днем в понедельник, 16 октября, Армия обороны Израиля ударила по Газе, в которой, по данным на начло 2023 года, проживает 2,3 миллиона человек. Во время атаки погиб глава общей разведки движения ХАМАС в Хан-Юнисе.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Тогда боевики ХАМАС выпустили сотни ракет по соседней стране. В ответ на атаку власти Израиля ударили по Газе. Спустя время министр энергетики страны Исраэль Кац сообщил о блокаде анклава. Сектор Газа лишили воды, электричества, поставкок продуктов и медикаментов.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что жителей анклава нельзя превращать в «живой щит».