Ракета упала рядом с мечетью имени Кадырова в Абу-Гоше

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«Мечеть в целости и сохранности. Попадания не было. Вечерняя молитва прошла как обычно, люди пришли молиться. Ракета упала, но не здесь, а рядом», - рассказали местные жители.

По словам очевидцев, ракета повредила соседнее здание - в нем выбило окна и повредило кондиционеры. В результате обстрела пострадали три человека, но никто не погиб.

Ранее в Сети появились фотографии клубов дыма, поднимающихся над куполами мечети. Министерство иностранных дел Израиля сообщило в своем Telegram-канале , что ракета попала в храм.

ХАМАС атаковал Израиль в субботу, 7 октября. По стране выпустили несколько тысяч ракет, после чего вооруженные боевики проникли на территории приграничных районов.

Жертвами атаки стали 800 человек , четверо россиян объявили пропавшими без вести.

В ответ на атаку армия Израиля начала массированный обстрел сектора Газа, в котором, по данным на начало 2023 года, проживает порядка 2,3 миллиона человек. Как сообщили в палестинском Минздраве, жертвами ударов стали 576 человек. Еще почти три тысячи горожан получили ранения.