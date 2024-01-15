Ракета поразила судно близ берегов Йемена

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Капитан судна указал, что ракета попала в его левую часть.

Информацию о поражении ракетой судна близ берегов Йемена также опубликовало Reuters. По данным агентства, оно принадлежит США. Также журналисты привели данные о взрывах, раздавшихся недалеко от йеменского аэропорта Ходейда.

Ранее, как уточнил RT , Al Arabiya опубликовал данные о нанесении удара по позициям хуситов в провинции Ходейда, расположенной на берегу Красного моря. Никаких подробностей телеканал не обнародовал.

Утром 15 января американское центральное командование (CENTCOM) заявило об ударе со стороны йеменских хуситов по эсминцу ВМС США Laboon в Красном море.