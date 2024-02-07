Ракета хуситов повредила сухогруз в Аденском проливе

«Хуситы выпустили шесть противокорабельных ракет из подконтрольных районов Йемена в сторону Красного моря и Аденского залива», - процитировало его РИА «Новости».

В сторону сухогруза MV Star Nasia под флагом Маршалловых островов запустили три ракеты. Одна из них взорвалась рядом, вторая упала в воду, третью сбил американский эсминец. Три остальные ракеты упали в воду возле британского торгового судна MV Morning Tide. О пострадавших и повреждениях сведений нет, однако известно, что оно продолжило путь.

Накануне также сообщалось, что представители шиитского движения «Ансар Аллах» атаковали торговое судно. Это произошло примерно в 100 километрах к западу от йеменского порта Ходейда. Никто не пострадал, происшествие обошлось без серьезных повреждений, корабль продолжил путь.