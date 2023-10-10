Ракета ХАМАС поразила отель на побережье Израиля

Читайте нас в:

Об обстреле города боевики ХАМАС предупредили жителей заблаговременно. Радикалы заявили, что начнут наносить удары по населенному пункту в 17:00, поэтому у местных жителей есть время, чтобы эвакуироваться.

Ашкелон вошел в число главных пострадавших городов от атаки ХАМАС. Город пережил ракетные удары с самого начала эскалации конфликта, который перешел в горячую фазу в минувшую субботу, 7 октября. В первые дни в Ашкелоне пострадали шесть человек , а одна из ракет попала в корпус больницы «Барзилай».

Военные Израиля в качестве ответных мер нанесли серию ударов по территории сектора Газа. Боевые действия продолжаются уже четвертый день, и количество жертв среди мирного населения превысило 1700 человек.

С понедельника, 9 октября, сектор Газа находится в полной блокаде. Без света, воды, топлива и поставки продовольствия остались около 2,3 миллиона человек.