Ракета ХАМАС поразила отель на побережье Израиля
Выпущенная боевиками ХАМАС с территории сектора Газа ракета ударила в здание отеля Regina в городе Ашкелон на южном побережье Израиля. Об этом сообщило издание Haaretz со ссылкой на своих корреспондентов на месте событий.
Об обстреле города боевики ХАМАС предупредили жителей заблаговременно. Радикалы заявили, что начнут наносить удары по населенному пункту в 17:00, поэтому у местных жителей есть время, чтобы эвакуироваться.
Ашкелон вошел в число главных пострадавших городов от атаки ХАМАС. Город пережил ракетные удары с самого начала эскалации конфликта, который перешел в горячую фазу в минувшую субботу, 7 октября. В первые дни в Ашкелоне пострадали шесть человек , а одна из ракет попала в корпус больницы «Барзилай».
Военные Израиля в качестве ответных мер нанесли серию ударов по территории сектора Газа. Боевые действия продолжаются уже четвертый день, и количество жертв среди мирного населения превысило 1700 человек.
С понедельника, 9 октября, сектор Газа находится в полной блокаде. Без света, воды, топлива и поставки продовольствия остались около 2,3 миллиона человек.