Ракета Falcon Heavy вывела на орбиту секретный космоплан американских военных

Запуск произвели с космодрома в центре Кеннеди 28 декабря в 20:07 по восточному времени (29 декабря, 04:07 по московскому времени).

Космоплан Х-37В представляет собой один из самых секретных военных проектов США. Цели этой миссии строго засекречены. Американские космические силы рассчитывают, что аппарат проведет широкий спектр экспериментов и испытаний.

Это седьмой полет космоплана, но раньше его запуск осуществляли с помощью ракеты Falcon 9 и аппаратов Atlas V компании Space X.

В ноябре фирма американского бизнесмена Илона Маска запустила во второй испытательный полет космический корабль Starship на ракете-носителе Super Heavy. Во время первого испытательного полета в апреле двигатель аппарата нанес урон стартовой площадке. К осени SpaceX улучшила систему ее защиты.