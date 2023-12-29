29 декабря 2023, 12:18

Ракета Falcon Heavy вывела на орбиту секретный космоплан американских военных

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Тяжелая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан Х-37В Космических сил Соединенных Штатов. Трансляцию вели на сайте компании SpaceX.

Запуск произвели с космодрома в центре Кеннеди 28 декабря в 20:07 по восточному времени (29 декабря, 04:07 по московскому времени).

Космоплан Х-37В представляет собой один из самых секретных военных проектов США. Цели этой миссии строго засекречены. Американские космические силы рассчитывают, что аппарат проведет широкий спектр экспериментов и испытаний.

Это седьмой полет космоплана, но раньше его запуск осуществляли с помощью ракеты Falcon 9 и аппаратов Atlas V компании Space X.

В ноябре фирма американского бизнесмена Илона Маска запустила во второй испытательный полет космический корабль Starship на ракете-носителе Super Heavy. Во время первого испытательного полета в апреле двигатель аппарата нанес урон стартовой площадке. К осени SpaceX улучшила систему ее защиты.

США Ракеты SpaceX
29 декабря 2023, 09:55
«Болезненный зуд военачальников». Сенатор ответил на призыв Нидерландов готовиться к войне с Россией
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Нидерланды присоединились к призыву других небольших европейских стран готовиться к якобы вероятной войне с Россией. Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков назвал такие заявления болезненным зудом военачальников. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«И главком вооруженных сил Нидерландов [Мартин Вийнен] туда же - призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием», - заявил он.

Сенатор обратил внимание на то, что зачастую чем меньше страна, тем яростней она рвалась в бой. Алексей Пушков заявил, что от таких государств ничего не зависело и не им принимать решение о боестолкновении.

По его мнению, власти таких стран, как Нидерланды, прекрасно понимали, что Россия не угрожала им. Именно поэтому, уверен сенатор, они позволяли себе делать провокационные заявления и принимать грозный вид, который никого не напугает.

Мартин Вийнен призвал набрать в армию больше резервистов и добровольцев. Он заявил, что нидерландскому обществу следует подготовиться к вооруженному конфликту с Россией.

Международные отношения Войны Россия Нидерланды
29 декабря 2023, 09:54
Ирак заявил о нарушении своего суверенитета после ударов ВС США
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Удары ВС США по целям в Ираке «грубо нарушают» суверенитет республики и наносят ущерб двусторонним отношениям. Об этом заявили в пресс-службе премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани.

«Это явно враждебный и неконструктивный акт», - добавили в заявлении, появившемся на странице пресс-службы в Facebook*.

Американская сторона атаковала иракские военные объекты утром 26 декабря «под предлогом ответных мер». В результате, по данным иракских властей, погиб человек и были ранены еще 18, среди которых мирные жители. Правительство Ирака «осуждает то, что произошло», указывается в сообщении.

В Минобороны Соединенных Штатов удар по трем объектам группировки «Катаиб Хезболла» и связанных с ней группировок в Ираке преподнесли как ответ на «серию нападений» на американских военных в Сирии и Ираке.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

США Ирак
29 декабря 2023, 08:57
Взрывы произошли в Одесской области
Unsplash
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Утром 29 декабря в Одесской области прогремели взрывы. Произошло не меньше пяти прилетов, сообщило издание «Украина.ру».

«Сообщают о не менее чем пяти прилетах в Одесской области. В самом городе прилетов не было», - заявили журналисты.

По информации издания, Одесскую область атаковали ракетами. Официально власти не комментировали эту информацию. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил о ночном пожаре в Одессе. Он вспыхнул от обломков дрона, который сбили украинские военные.

Мощные взрывы произошли в Киеве , Днепропетровске и Запорожье. Ночью атаковали Львов, Черкассы и Харьков. В последнем зафиксировали не меньше шести прилетов.

Одесса
29 декабря 2023, 08:55
Илона Маска призвали баллотироваться в президенты США
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Американскому предпринимателю Илону Маску следует воспользоваться шансом и баллотироваться в президенты США. Об этом РИА «Новости» заявил крымский депутат Михаил Шеремет.

Он назвал основателя Tesla и SpaceX здравомыслящим политиком и посоветовал ему помочь изменить мир в лучшую сторону.

«Воспользоваться историческим шансом, проявить характер, заявить о своих амбициях и баллотироваться в президенты США», - отметил Шеремет.

Депутат рекомендовал Маску заняться политикой вместо того, чтобы «делать информационные вбросы, слабо влияющие на международную обстановку». Парламентарий предположил, что американцы поддержат кандидатуру предпринимателя, и тот получит шанс вернуть «раздемократизированным США украденную мечту».

Ранее Маск разработал план по решению украинского конфликта. Бизнесмен сообщил, что многих смертей удалось бы избежать, если идеи взяли бы в разработку. Предприниматель Дэвид Сакс рассказал, что американские власти вспомнили про предложенный Маском план и решили его рассмотреть.

США Крым Депутаты Илон Маск Выборы президента США

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