05 февраля 2024, 22:17

Рак обнаружили у короля Британии Карла III

РИА «Новости»
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У британского короля Карла III нашли рак. Об этом сообщили в Букингемском дворце, передало РИА «Новости».

«Во время недавней процедуры в больнице <…> была отмечена отдельная вызывающая беспокойство проблема. Последующие диагностические исследования выявили форму рака», - заявили в релизе.

Медики уже занялись лечением короля. На период терапии монарху рекомендовали отказаться от посещения публичных мероприятий. При этом Карл III сможет выполнять свои обязанности и работать с официальными документами.

Ранее газета The New York Post сообщила, что Карл III может отречься от престола досрочно. Как отметил бывший дворецкий принцессы Дианы, монарх покинет пост в течении ближайших 10 лет, а в стране появятся молодые король и королева.

Больницы Болезни Рак Карл III
05 февраля 2024, 19:36
Трамп допустил начало третьей мировой войны еще до конца срока Байдена
РИА «Новости»
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Третья мировая война рискует начаться еще до того, как президентский срок Джо Байдена завершится. Такое заявление сделал экс-президент США и кандидат на выборах в 2024 году Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Высока вероятность, что еще до истечения его срока мы получим третью мировую, потому что он не выполняет свою работу», - сказал он о Байдене.

Бывший глава Белого дома добавил, что весь мир смеется над Байденом и не уважает его, поскольку президент не может справиться со своими обязанностями, сообщал RT. Трамп отметил, что до президентских выборов в стране еще целых девять месяцев, а это большой срок, передавали «Известия».

Президент России Владимир Путин любит свою страну , в отличие от американского лидера Байдена, говорил ранее Трамп. Американский политик подчеркнул, что российский лидер очень умный и влиятельный человек, готовый хочет, чтобы его государство преуспевало. Байден же, напоминал бывший президент США, неспособен связать двух слов и найти лестницу.

США Войны Дональд Трамп Джо Байден Выборы
05 февраля 2024, 16:04
Большая проблема. Законопроект США о выделении средств на укрепление сил в Азии назвали неудивительным
Unsplash
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Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении гегемонии в Тихоокеанском регионе. Поэтому неудивительно, что сенат принял законопроект о выделении дополнительных средств на укрепление сил в Азии, заявил «360» политолог Евгений Михайлов.

Тихоокеанский регион остается одним из самых важных для американцев, поэтому США будут и дальше выделять средства на усиление поддержки странам, которые пока находятся под контролем Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что сенат США внес законопроект о дополнительном финансировании на 118,28 миллиарда долларов. Помимо помощи Украине и Израилю политики предложили выделить деньги на укрепление американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Дело в том, что на днях были американо-японские учения, где впервые уже обозначен гипотетическим врагом Китай. То есть очевидно, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в сохранении своей гегемонии в Тихоокеанском регионе. И при этом на фоне, конечно, усугубления ситуации на Ближнем Востоке и прочего», - отметил эксперт.

Он не исключил усиление Южной Кореи на фоне демонстрации сил со стороны КНДР. В этом тоже нет ничего удивительного, так как американцы планируют создать местный аналог блока НАТО для противодействия Китаю, добавил Михайлов.

По его словам, КНР почувствовала слабость Соединенных Штатов.

США Израиль Китай Азия Ближний Восток
05 февраля 2024, 14:17
Высокопоставленного полицейского в Болгарии заподозрили в работе на Россию
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Сотрудника главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии задержали по подозрению в работе на Россию. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Мужчину задержали на рабочем месте в рамках специальной операции службы собственной безопасности МВД и прокуратуры. Высокопоставленный полицейский якобы передавал секретную информацию «российским агентам».

БНР со ссылкой на источник сообщило, что подозреваемый якобы контактировал с бывшим дипломатом российского посольства в Софии, которого объявили персоной нон грата. Делом занялось государственное агентство национальной безопасности (ДАНС).

В конце января сотрудникам ФСБ в Херсонской области сдалась завербованная СБУ россиянка. Она собирала данные о местах дислокации и передвижениях подразделений ВС РФ. Полученные сведения она собиралась передать украинской спецслужбе. Против женщины не стали возбуждать дело, но объявили ей предостережение о недопустимости действий, предусматривающих госизмену.

Болгария Россия
05 февраля 2024, 14:16
Тейлор Свифт получила «Грэмми» за лучший альбом года
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Американская певица Тейлор Свифт получила премию «Грэмми» в категории «Лучший альбом года». Награды удостоился ее альбом Midnights, сообщили на сайте премии.

За победу боролись альбомы Майли Сайрус, Джанелль Монэ, Джона Батисты, Ланы Дэль Рэй, Оливии Родриго и SZA.

Альбом Свифт победил в этой категории уже в четвертый раз, отметил RT. В этот раз певица также претендовала на «Грэмми» в категории «Песня года» со своей композицией Anti-Hero, однако ее обошла Билли Айлиш с саундтреком к фильму Греты Гервиг «Барби» What Was I Made For? Церемония вручения музыкальных наград прошла в Лос-Анджелесе. Награду в номинации «Лучший новый исполнитель» получила певица Виктория Моне, «Записью года» стала песня Flowers Майли Сайрус.

Ранее Тейлор Свифт признали человеком 2023 года.

Исполнительница обогнала миллиардера Илона Маска, создателя ChatGPT Сэма Альтмана, британского короля Карла III, куклу Барби и даже президента России Владимира Путина.

Награды Тейлор Свифт Премия Грэмми

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