20 мая 2024, 08:28

«Раиси погиб». Симоньян выразила соболезнования народу Ирана

РИА «Новости»
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К соболезнованиям в адрес иранского народа в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси присоединилась главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она прокомментировала авиакатастрофу в своем Telegram-канале.

«Раиси погиб. Наши соболезнования народу Ирана», - заявила она.

Вечером 19 мая Симоньян поставила авиакатастрофу в Иране в один ряд с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо , убийством шведского политика Улофа Пальме и экс-президента США Джона Кеннеди. Она заявила, что «надежнее всего» такие случайности происходят при тщательной подготовке.

Вертолет с Раиси, губернатором одной из провинций Малеком Рахмати и другими высокопоставленными чиновниками совершил жесткую посадку в условиях сильного тумана. Спасатели нашли воздушное судно полностью сгоревшим, его пассажиры погибли. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели главы государства.

Авиакатастрофы Чиновники Иран Крушение украинского Boeing 737 в Иране
20 мая 2024, 08:29
Обязанности Раиси до выборов возложат на первого вице-президента Ирана
РИА «Новости»
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Обязанности президента Ирана Эбрахима Раиси до новых выборов будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Об этом сообщил телеканал IRIB.

В течение 50 дней специальный совет должен провести выборы нового президента Ирана. В его состав войдут главы судебной и законодательной ветвей власти, а также сам самого вице-президент.

Утром в понедельник гибель Раиси в результате крушения вертолета Ми-171 в труднодоступном районе подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. В социальной сети X он опубликовал фотографию с Раиси и сопроводил ее текстом: «Мы принадлежим Аллаху. Воистину, мы к Нему вернемся».

Также с утра 20 мая правительство Ирана проведет экстренное заседание под руководством Мохбара.

Иран Выборы Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 08:20
Правительство Ирана проведет экстренное заседание после гибели Раиси
РИА «Новости»
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После сообщения о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси правительство страны проведет экстренное заседание. Данные об этом опубликовало местное информационное агентство IRNA.

На какое именно время назначено заседание, журналисты не уточнили. Известно, что оно состоится под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбара.

О смерти Раиси и всех пассажиров разбившегося вертолета ранее проинформировал глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд. Также эти сведения подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

Воздушное судно потерпело крушение в горном районе на северо-западе Ирана накануне, 19 мая. Среди погибших также есть министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан.

Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 07:57
В Боснии назвали заказчиков покушения на Фицо
РИА «Новости»
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За покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стоят англосаксы. Такое мнение в интервью «Российской газете» выразила депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Саня Вулич.

Она отметила, что сербский народ неоднократно испытывал на себе удары со стороны Великобритании и Соединенных Штатов. По ее мнению, эти страны решают вопросы путем силы, если их не слушают.

«Можно предположить, что Роберт Фицо отказался выполнять их приказания. <…> Я уверена, что за организацией покушения стоят англосаксы и немцы», - подчеркнула Вулич.

Она напомнила бомбардировки НАТО по Республики Сербской и Сербии боеприпасами с обедненным ураном.

Вулич пожелала Роберту Фицо скорейшего выздоровления. Политик назвала покушение на его убийство бесчеловечным поступком. По ее мнению, после выздоровления премьера Словакии мир сможет узнать новые интересные делали случившегося.

Великобритания Убийства Сербия НАТО Словакия
20 мая 2024, 07:32
Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси
РИА «Новости»
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Поступающие сведения о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета являются правдой. Об этом сообщил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

Ранее о гибели Раиси в крушении заявляло агентство Mehr. Кроме того, скончались остальные пассажиры вертолета , среди которых аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и губернатор одной из провинций Малек Рахмати.

В воскресенье стало известно, что вертолет М-171 с Раиси на борту совершил жесткую посадку в одном из труднодоступных районов из-за нелетной погоды. Официальные лица в Израиле заявили о непричастности государства к аварии вертолета.

Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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