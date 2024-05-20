«Раиси погиб». Симоньян выразила соболезнования народу Ирана

«Раиси погиб. Наши соболезнования народу Ирана», - заявила она.

Вечером 19 мая Симоньян поставила авиакатастрофу в Иране в один ряд с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо , убийством шведского политика Улофа Пальме и экс-президента США Джона Кеннеди. Она заявила, что «надежнее всего» такие случайности происходят при тщательной подготовке.

Вертолет с Раиси, губернатором одной из провинций Малеком Рахмати и другими высокопоставленными чиновниками совершил жесткую посадку в условиях сильного тумана. Спасатели нашли воздушное судно полностью сгоревшим, его пассажиры погибли. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели главы государства.