02 ноября 2023, 18:39

«Радоваться нечему». Россия и США не смогли нормализовать работу посольств

Pxhere
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Никакого просвета в диалоге между Россией и США по нормализации работы посольств пока нет. Такое заявление в интервью ТАСС сделал заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Нет, никакого просвета. [Контакты] не готовятся», - сказал он.

Стороны только консультируются по поводу условия пребывания, однако новых решений нет. Высокопоставленный дипломат отметил, что на эту тему даже нет смысла говорить.

«Радоваться там нечему по крайней мере», - добавил он.

Ранее США распространили санкции почти на 200 российских организаций. Ограничения распространили на МГТУ имени Баумана, ФАУ «Роскапстрой», СПГ-завод «Арктик СПГ-2» и некоторые банки. В черный список также попали 39 физлиц.

Как ранее отмечали в Кремле, Запад же продолжает давить на Россию при помощи санкций , но идеи у иностранных властей иссякают. Российская сторона наоборот адаптируется ко всему.

США Россия МИД РФ
02 ноября 2023, 18:38
Иран предложил заключить между странами ШОС договор о ненападении — СМИ
Unsplash
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Иран призвал страны ШОС подписать документ, который бы являлся гарантией их ненападения друг на друга. С предложением в ходе визита в Китай выступил советник верховного лидера Исламской республики Иран генерал-майор Рахим Сафави, сообщило издание Mehr.

По его словам, договор о ненападении мог бы стать образцом для установления прочного мира и безопасности стран, входящих в объединение.

«Предлагаю, <…> чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран-членов ШОС», - подчеркнул Сафави.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил о готовности страны продвигать Шанхайскую организацию сотрудничества , а также отстаивать вместе с Россией принципы устава ООН и поддерживать справедливость в мире. Он отметил, что Китай собирается усилить единство и координацию ШОС. Ван И добавил, что государство будет направлять силы на то, чтобы четко донести позицию объединения до других международных организаций.

Иран Китай
02 ноября 2023, 18:35
Евросоюз призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ
Unsplash
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Евросоюз призвал Россию продолжать следовать целям и задачам Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), несмотря на отзыв его ратификации. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.

«Европейский союз призывает Россию продолжить соблюдение целей и задач договора», - указали в документе.

В ЕС также обратили внимание, что ДВЗЯИ не вступил в силу, поскольку его ратифицировали не все 44 государства, обладающих ядерным оружием или ядерной промышленностью. Евросоюз заявил о необходимости принятия документа без предварительных условий и задержек.

Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ подписал президент России Владимир Путин. Документ разработали с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерным оружием. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин не планировал контактировать с США перед решением по ДВЗЯИ.

Россия Евросоюз
02 ноября 2023, 18:15
США распространили санкции почти на 200 российских организаций
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Почти 200 юридических лиц из России попали в санкционный список США. Американское руководство таrже включило в санкционной перечень 39 физических лиц, в том числе российского конструктора беспилотников Александра Захарова и заместителей главы Минпромторга Виктора Евтухова и Алексея Беспрозванных. Информация появилась на сайте американского минфина.

Ограничения распространили на МГТУ имени Баумана, ФАУ «Роскапстрой», СПГ-завод «Арктик СПГ-2» и некоторые российские банки. В санкционный лист попали «Абсолют банк», «Русский стандарт» и ВБРР.

Кроме того, Минпромторг ограничил экспорт для 12 российских структур и фирмы Mvizion из Узбекистана. В черный список вошли BIC-Inform, Hartis DV, Orelmetallpolimer, STC Orion и другие организации.

Блогер «Голос Мордора» раскритиковал введенные США ограничения. По его мнению, антироссийские санкции нанесут удар по американскому президенту Джо Байдену. Блогер предрек мировой кризис из-за действий США, пояснив, что ограничения затронут не только Россию, но и страны, имеющие с ней торговые отношения.

США Санкции Россия
02 ноября 2023, 18:09
США ввели санкции на экспорт для 12 структур из России
Unsplash
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США внесли в список организаций, против которых вводятся экспортные ограничения, еще 12 российских структур. Кроме того, в этот перечень попала фирма из Узбекистана, сообщило американское министерство торговли на своем сайте.

Ведомство уточнило, что оказавшиеся в санкционном списке компании якобы разрабатывали и закупали беспилотники для российских военных. Минпромторг назвал их действия противоречащими «интересам национальной безопасности или внешней политики США». Экспортные ограничения ввели против компаний Aeroscan, STC Orion, ZALA Aero Group, Hartis D и других структур.

«Эти юридические лица добавлены за поддержку вооруженных сил России путем закупок, разработки или распространения российских беспилотных летательных аппаратов», - указали в американском ведомстве.

Ранее китайские СМИ заявили, что антироссийские санкции США стали ударом для Германии. По мнению журналистов, из-за политики Белого дома, направленной против России, европейским странам придется закупать нефть и газ по завышенной стоимости.

США Санкции Экономика

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