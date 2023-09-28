«Ради жены и детей». Зеленского призвали в США уйти с поста и бежать из страны
Президенту Владимиру Зеленскому нужно выехать с Украины, пока у него еще есть возможность сделать это спокойно. С таким предложением в адрес лидера страны выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
«Вопрос в том, как Зеленский уйдет. Ради его жены и детей я бы посоветовал ему уйти в отставку добровольно и бежать из страны», - отметил он.
По словам Риттера, если президент Украины затянет, то он столкнется с гневом офицеров, которые чувствуют предательство из-за его некомпетентности.
Экс-разведчик также указал, что коррумпированность киевского режима и его главы стала все более очевидной для украинцев. При этом среди населения растет негодование из-за того, что люди не получают пенсии и необходимую медицинскую помощь.
Ранее турецкие СМИ предрекли отставку Зеленского под давлением Запада. После этого европейские лидеры найдут ему замену ради мирных переговоров с Россией.
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