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«Вопрос в том, как Зеленский уйдет. Ради его жены и детей я бы посоветовал ему уйти в отставку добровольно и бежать из страны», - отметил он.

По словам Риттера, если президент Украины затянет, то он столкнется с гневом офицеров, которые чувствуют предательство из-за его некомпетентности.

Экс-разведчик также указал, что коррумпированность киевского режима и его главы стала все более очевидной для украинцев. При этом среди населения растет негодование из-за того, что люди не получают пенсии и необходимую медицинскую помощь.

Ранее турецкие СМИ предрекли отставку Зеленского под давлением Запада. После этого европейские лидеры найдут ему замену ради мирных переговоров с Россией.

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