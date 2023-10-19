Читайте нас в:

Он написал, что закон «О запрете религиозных организаций, связанных с Россией» принят в первом чтении. Свой голос за него отдали 267 человек. Однако в комментариях к публикации депутата украинцы отметили, что в стране «ни одна организации с РФ не связана согласно уставам».

«Закон ни о чем», - указал один из подписчиков.

«УПЦ с РФ не связана согласно уставу», - добавил другой.

В пояснительной записке, опубликованной на сайте парламента, указано, что законопроект предлагает скорректировать положения закона о возможности предотвратить деятельность религиозных организаций, центр управления которыми находится за пределами страны «в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины».

Действия украинских властей против Украинской православной церкви уже признали нарушением прав человека. ООН зафиксировала 10 случаев физического насилия и шесть случаев угроз, возникших в ходе конфликтов между прихожанами УПЦ и ПЦУ.

Уничтожение Украинской православной церкви из-за ассоциации с Россией стало неправомерным действием. Захарова называла украинские власти фашистами из-за гонений против верующих.