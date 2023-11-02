Работу в секторе Газа прекратили 14 из 36 больниц
В секторе Газа больше не работают 14 из 36 больниц, а также два специализированных центра. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х.
Медучреждения не могут предоставлять услуги из-за разрушений, нехватки топлива, нападений и отсутствия безопасности. Больницы, которые продолжают работать, перегружены на 40%, рассказал руководитель ВОЗ.
«В Газе 14 из 36 больниц и два специализированных центра не работают», - написал Гебрейесус.
Он добавил, что Всемирная организация здравоохранения призывает к срочному и устойчивому широкомасштабному доступу к гуманитарной помощи в Газе.
Территория Израиля 7 октября подверглась массированной ракетной атаке из палестинского анклава в рамках объявленной военным крылом ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». В ответ Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию «Железные мечи».
Число погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта достигло 9061, среди них - 3760 детей и 2326 женщин. Ранения получили 32 тысячи человек.