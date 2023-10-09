Работу аэропорта Гамбурга приостановили из-за угрозы теракта

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По ее данным, немецкая полиция получила угрозу по электронной почте. В письме сообщили о бомбе, заложенной на борту рейса, прилетевшего в Гамбург из Тегерана.

После того как самолет приземлился, правоохранители начали его обыскивать. На борту находились 198 пассажиров и 16 членов экипажа, все они покинули воздушное судно. Людей и их багаж тоже поверяют.

Федеральная полиция расценила угрозу минирования рейса как серьезную. С 13:40 по московскому временя в аэропорту не было ни взлетов, ни посадок.

Ранее аэропорт Франкфурта-на-Майне на полчаса приостановил работу из-за неопознанного беспилотника. Несколько рейсов отменили, некоторые самолеты перенаправили в другие аэропорты.